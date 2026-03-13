Obavijesti

News

Komentari 2
ANALIZIRAJU ČINJENICE

Macron nakon smrti francuskog vojnika: Nismo u ratu s Iranom!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Liesa Johannssen

Francuska ne želi biti uvučena u rat s Iranom, izjavio je u petak francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon što je jedan francuki vojnik poginuo a šestorica ranjena u napadu dronom u Iraku

Francuska nije u ratu s Iranom i nastavit će se ponašati "oprezno, pribrano i odlučno", rekao je. Što s tiče "aktualnog sukoba, Francuska djeluje isključivo obrambeno". Poslije napada kod Erbila na sjeveru Iraka u četvrtak navečer francuska vojska analizira sve činjenice i okolnosti, dodao je Macron.

Po njegovim rijeima, francuski vojnici su napadnuti "dok su se borili, kao i proteklih godina, u sklopu međunarodne koalicije protiv terorizma u regiji i u službi iračkog suvereniteta. To je, naravno, neprihvatljivo".

Picula za 24sata: Putin želi kraj Ukrajine. Rat s Iranom i naftni šok su prilika za LNG na Krku
Picula za 24sata: Putin želi kraj Ukrajine. Rat s Iranom i naftni šok su prilika za LNG na Krku

Zasad se ne zna tko je napao bazu koju koriste Francuzi 40 kilometara jugozapadno od Erbila.

Ašab al-Kaf, proiranska naoružana skupina, objavila je na Telegramu da će napadati "sve francuske interese u Iraku i u regiji", nakon što je Pariz ondje poslao svoj nosač aviona Charles-de-Gaulle.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026