Macron obećava da neće doći do novih nereda. Prozvao Trumpa. Le Pen: 'Vlast izgubila kontrolu'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je da će spriječiti ponavljanje nereda i pljački kakvi su se dogodili protekli vikend, u trenutku kad pokret Žuti prsluci za subotu najavljuje veliki prosvjedni marš u Parizu, što će za vladu predstavljati novi veliki izazov.

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Macron je u srijedu rekao da će svi koji pokušaju izazvati nered na predstojećim prosvjedima biti u tome spriječeni. Premijer Sébastien Lecornu se u međuvremenu sastao s čelnicima sindikata, nastojeći ublažiti jednu od najtežih kriza s kojima se Francuska suočila posljednjih godina.

Predstavnik pokreta Žuti prsluci (Gilets Jaunes) – skupine koja djeluje neovisno o sindikatima – iznio je planove za marš kroz samo središte Pariza, uključujući područja koja su prije samo nekoliko dana bila poprište pljački i uništavanja.

I studentske grupe pozvale su na prosvjede istoga dana, tražeći veća ulaganja u obrazovanje. Aktivisti Žutih prsluka nastoje oživjeti svoj pokret, pokrenut 2018. godine, koji je bio usmjeren protiv rasta troškova života i propadanja javnih usluga.

Prosvjedi održani prošli vikend brzo su prerasli u nasilje, osobito u Parizu, Marseilleu, Lyonu i Limogesu, a preopterećenoj policiji trebalo je nekoliko sati da uspostavi kontrolu.

Macron je najavio da će se u četvrtak sastati s dužnosnicima obavještajnih službi, premijerom i drugim članovima vlade kako bi dobio detaljno izvješće o neredima od 17. listopada.

"Svi oni koji sljedeće subote budu htjeli izazivati nered u središtima gradova bit će u tome spriječeni”, rekao je Macron novinarima tijekom posjeta Kataru, gdje je pregovarao o energetskim sporazumima u vrijeme dok se Francuska suočava sa sve većim cijenama goriva.

"U samome vrhu države ne smije biti nikakvog kolebanja."

Macron: I Trump među onima koji su širili dezinformacije

Macron je optužio neke strane čelnike za širenje dezinformacija o tomu što se dogodilo. Američki predsjednik Donald Trump za nemire je posebno okrivio masovne migracije i radikalni islam, ustvrdivši da je to upozorenje za Amerikance.

Na pitanje misli li pritom na Trumpa, Macron je odgovorio: "Između ostalih", dodavši da neki strani političari pokušavaju steći političke bodove na račun Francuske. "To nam ne treba. Već se ionako suočavamo s poteškoćama", rekao je.

Glavni francuski sindikati zasebno su pozvali na mobilizaciju na nacionalnoj razini za 5. studenoga.

"Postoji golem i opravdan gnjev, a odgovor na tu situaciju nije represija. Potreban je politički odgovor. To ću danas reći premijeru", izjavila je za radio RTL Sophie Binet, čelnica sindikata CGT.

Druga uzastopna noć uz lokalni policijski sat, s utorka na srijedu, protekla je bez većih incidenata u područjima pogođenim nemirima, što je vladi pružilo kratak predah dok se priprema za nove prosvjede.

Nemiri su potaknuli politička previranja uoči predsjedničkih izbora koji će se održati iduće godine, pri čemu kandidati krajnje desnice i radikalne ljevice bilježe snažne rezultate u anketama.

"Vlada je izgubila kontrolu nad svime", rekla je za radio Franceinfo čelnica krajnje desnice Marine Le Pen.