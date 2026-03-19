Macron: 'Obustavite napade na plinska i naftna postrojenja!'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na obustavu napada na naftna i plinska postrojenja na Bliskom istoku, nakon razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem o ratu u Iranu.

- U našem je zajedničkom interesu da bez odgode provedemo moratorij na napade usmjerene na civilnu infrastrukturu, posebno na energetske i vodoopskrbne objekte. Civilno stanovništvo i njihove osnovne potrebe, kao i sigurnost opskrbe energijom, moraju biti zaštićeni od vojne eskalacije - rekao je Macron u objavi na platformi X.

Macron je rekao da je razgovarao s Al Thanijem i Trumpom „nakon napada koji su pogodili postrojenja za proizvodnju plina u Iranu i Kataru“ u srijedu. Katar je jedan od najvećih svjetskih proizvođača plina i također igra ključnu ulogu u globalnoj opskrbi ukapljenim prirodnim plinom.

Trenutno gotovo nikakav brod ne prolazi kroz Hormuški tjesnac, ključnu morsku rutu za transport nafte i plina, zbog straha od iranskog napada. Teheran je pokrenuo raketne napade i napade dronovima diljem regije te je postavio mine u strateški važnom tjesnacu kao odgovor na američko-izraelsku kampanju koja je započela 28. veljače.

Nedavno se pojavila i bojazan da bi zaraćene strane mogle sve više gađati vitalnu infrastrukturu za opskrbu vodom za stanovništvo u Iranu i zaljevskim državama, uključujući postrojenja za desalinizaciju.

U Bahreinu je prije nekoliko dana u iranskom napadu pogođen važan pogon za obradu vode. Također je bilo izvješća o napadu na postrojenje za desalinizaciju u Iranu.