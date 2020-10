Macron proglasio lockdown

Virus zahvaća sve generacije u svojim teškim oblicima, rekao je Macron inaglasio da je zadatak zaštititi one koji pružaju njegu bolesnima...

<p>Emmanuel Macron proglasio je lockdown koji kreće u petak i trajat će najmanje do 1. prosinca.</p><p>Kazao je da je Francusku preplavio drugi val "koji će nesumnjivo bili snažniji i ubojitiji od prvog". Kazao je kako je siguran da će 9000 pacijenata biti na intenzivnoj do sredine studenog, što bi značilo da će kapaciteti biti gotovo potpuno popunjeni.</p><p>"Virus zahvaća sve generacije u svojim teškim oblicima", rekao je Macron inaglasio da je zadatak zaštititi one koji pružaju njegu bolesnima. </p><p>"Moramo zaštititi ekonomiju", rekao je Macron dodavši kako je važan balans. "Za nas, ništa nije važnije od ljudskih života", rekao je.</p><p>"Ostanite kod kuće koliko god možete", rekao je Macron.</p><p>Pojasnio je kako će lockdown trajati najmanje do 1. prosinca. Ublažene nakon dva tjedna mogu biti odredbe za neke trgovine, ako se stanje popravi, rekao je.</p><p>"Kao i u proljeće, Francuzi će moći na posao, liječnički pregled ili u kupovinu. Zabranjuju se privatna okupljanja, javni skupovi su zabranjeni. Rad od kuće bit će omogućen posvuda gdje se posao može organizirati na taj način", kazao je Macron dodajući da se zabranjuju posjeti domovima za starije.</p><p>Omogućit će se povratak Francuza iz inozemstva, sve njih čekat će punktovi za brzo testiranje. "Ni jedan putnik neće moći stupiti na francusko tlo ako nismo sigurni da ne nosi virus u sebi", objasnio je Macron. Predsjednik Emmanuel Macron objavio je da otvorene ostaju jaslice, fakulteti i škole. "Neka pravila će se promijeniti, naša djeca ne mogu bit lišena kontakta s obrazovnim sustavom. No, u ustanovama će se pojačati zdravstveni protokoli", objavio je Macron.</p><p>Podsjetimo, i njemačka kancelarka Angela Merkel je ranije danas objavila da Njemačka ide u lockdown.</p><p>Merkel se obratila se njemačkoj javnosti nakon što je na sastanku s premijerima saveznih država dogovorila djelomični <a href="https://www.24sata.hr/news/njemacka-ide-u-lockdown-sve-se-zatvara-osim-trgovina-skola-i-vrtica-nema-ni-druzenja-724838" target="_blank">"light" lockdown </a>koji na snagu stupa u ponedjeljak 2. studenog. </p>