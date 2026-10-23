Obavijesti

News

Komentari 0
ubio jednu i ranio pet osoba

Macron se oglasio nakon pucnjave kod Pariza: 'Ovo je teroristički i rasistički čin'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Macron se oglasio nakon pucnjave kod Pariza: 'Ovo je teroristički i rasistički čin'
Foto: Hannah McKay
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Napad se dogodio u petak u Trappesu, gdje je napadač iz automatskog oružja otvorio vatru na prolaznike, a predsjednik Macron ističe da je incident odraz rasizma i terorizma u Francuskoj.

Napadač je u pucnjavi u pregrađu Pariza ubio jednu i ranio pet osoba, uključujući 12-godišnju djevojčicu, u napadu koji je predsjednik Emmanuel Macron opisao kao "teroristički i rasistički" čin.

"Ono što se dogodilo danas, kažem vam, prijelomni je trenutak, jer prvi put imamo teroristički napad koji je bio planiran s ciljem da se ubiju naši sunarodnjaci, naša djeca, na temelju njihove boje kože ili religije" rekao je Macron novinarima.

Do pucnjave je došlo ranije u petak kad je napadač otvorio vatru iz automatskog oružja na benzinskoj postaji, medicinskom centru i dječjem igralištu u Trappesu u predgrađu Pariza.

Dužnosnici kažu da je 39-godišnji sumnjivac, kojeg su imenovali kao Kevina T., uhićen.

KRIZA VLASTI Francuski ministar unutarnjih poslova ponudio ostavku zbog nereda. Macron odbio
Francuski ministar unutarnjih poslova ponudio ostavku zbog nereda. Macron odbio

Do pucnjave je došlo u vrlo napetoj atmosferi u Francuskoj, nakon što su prošle subote nacionalni prosvjedi postali nasilni, uoči novih prosvjeda koji su najavljeni za predstojeći vikend. Neki krajnje desni političari okrivili su imigraciju za pljačku i vandalizam u brojnim francuskim gradovima 17. listopada.

Ured tužitelja za protuterorizam, poznat kao PNAT, službeno je otvorio istragu incidenta u petak.

Gradonačelnik Trappesa, Ali Rabeh čiji su roditelji porijeklom iz Maroka, rekao je da je pucnjava bila "rasistička" i "islamofobna". "Ljudi koji su danas bili meta su lako mogli biti moja majka, moja braća ili moje šogorice", rekao je Rabeh.

KAOTIČNI DANI U FRANCUSKOJ Macron obećava da neće doći do novih nereda. Prozvao Trumpa. Le Pen: 'Vlast izgubila kontrolu'
Macron obećava da neće doći do novih nereda. Prozvao Trumpa. Le Pen: 'Vlast izgubila kontrolu'

Pozvao je na kolektivnu osudu retorike koja "ideološki naoružava one koji su u stanju provesti takva djela."

Nicolas Dainville, gradonačelnik obližnjeg grada La Verriere, ‌rekao je da je osumnjičeni "europski tip". Rabeh je rekao da su dvije žrtve afričkog i sjevernoafričkog porijekla, ne navodeći pojedinosti o drugima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'
EVO ŠTO SVE IMA

Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'

Gradonačelnik Novalje i saborski zastupnik HDZ-a, Ivan Dabo, izazvao je kontroverze svojim izjavama o žrtvama logora, dok njegovo bogatstvo uključuje četiri stana i dvije kuće, a plaća iznosi 4163 eura.
Torcidaša uhitili na putu prema aerodromu: 'Nisam ništa kriv, slučajno sam bio u korteu...'
U ISTRAŽNOM JE ZATVORU

Torcidaša uhitili na putu prema aerodromu: 'Nisam ništa kriv, slučajno sam bio u korteu...'

Navijač je navodno namjeravao otputovati zrakoplovom u susjednu državu, u koju je nekoliko dana ranije otišla njegova djevojka. Nije službeno potvrđeno da je pokušavao pobjeći
Pozadina Kajtazijeva izlaska iz saborskog Kluba manjinaca: 'Možda nije jedini koji će otići...'
KUHA U SABORU

Pozadina Kajtazijeva izlaska iz saborskog Kluba manjinaca: 'Možda nije jedini koji će otići...'

Veljko Kajtazi nije specificirao zašto točno odlazi iz kluba nacionalnih manjina, ali neslužbeno smo doznali da je razlog i to što nije postao potpredsjednik Sabora i načina na koji je preglasan.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026