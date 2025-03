Macron: 'Ulazimo u novo doba, SAD možda više nije uz Europu. I mi imamo nuklearno oružje...'

Ulazimo u novu eru, rekao je u televizijskom obraćanju francuski predsjednik Emmanuel Macron uoči sutrašnjeg summita europskih čelnika u Bruxellesu.

- Ako neka zemlja može izvršiti invaziju na svog susjeda u Europi i proći nekažnjeno, nitko ne može biti siguran ni u što. Izvan Ukrajine, ruska prijetnja je stvarna - utječe na europske zemlje - istaknuo je Macron.

Dodao je da se Rusija nastoji ponovno naoružati i povećava izdvajanja za obranu. - Predsjednik Putin krši naše granice kako bi ubijao protivnike i manipulirao izborima, dodao je francuski predsjednik te podsjetio da je Putin prekršio ranija obećanja i jamstva.

- Moramo se pripremiti - upozorio je Macron te naglasio da je Francuska spremna poslati svoje snage u Ukrajinu kao moguću mirovnu misiju u slučaju postizanja primirja.

Želim vjerovati da će SAD biti uz nas, ali moramo biti spremni na to da možda neće, dodao je. Na sutrašnji sastanak u Bruxelles stiže i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kazao je da je to izvrsna prilika da se europske države obvežu da će povećati ulaganja u obranu.

- Francuska mora prepoznati svoj poseban status – imamo najdjelotvorniju i najučinkovitiju vojsku u Europi - rekao je Macron.

Podsjetio je da Francuska, kao i Rusija, raspolaže nuklearnim oružjem. Smatra ipak da to nije dovoljno. Najavio je nova ulaganja, no nije precizirao u što, no očito je da je govorio o obrani.

- To su nova ulaganja koja će nam omogućiti da mobiliziramo privatna i javna sredstva bez povećanja poreza - poručio je Macron.