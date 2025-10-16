Madagaskar: Vojni čelnik će prisegnuti za predsjednika

Madagaskarski novi vojni čelnik Michael Randrianirina rekao je da će u petak prisegnuti za predsjednika, dok je Afrička unija suspendirala članstvo njegove otočne zemlje nakon državnog udara kojim je svrgnut predsjednik Andry Rajoelina. Rajoelina, kojemu je izglasan opoziv nakon što je pobjegao u inozemstvo tijekom vikenda, osudio je preuzimanje vlasti i odbio odstupiti unatoč prosvjedima generacije Z kojima se od njega traži da odstupi i raširenim prebjezima u sigurnosnim snagama.

Randrianirina je rekao u izjavi kasno u srijedu da će Visoki ustavni sud održati ceremoniju prisege.

Afrička unija objavila je u srijedu da je blok suspendirao Madagaskar s trenutnim učinkom nakon puča te pozvala na obnovu civilne uprave, kao i na izbore.

Suspenzija Madagaskara koju je donio 55-člani blok ima političku težinu i mogla bi izolirati novo vodstvo zemlje.

Randrianirina je ranije rekao da je vojska preuzela vlast i raspustila sve institucije osim donjeg doma parlamenta, odnosno Nacionalne skupštine.

Također je rekao da će odbor predvođen vojskom vladati do dvije godine uz prijelaznu vladu prije organiziranja novih izbora.

Randrianirina je bio zapovjednik elitne vojne jedinice CAPSAT koja je odigrala ključnu ulogu u puču 2009. kojim je Rajoelina doveden na vlast, ali se prošli tjedan odvojila od njega, pozivajući vojnike da ne pucaju na prosvjednike.

Madagaskar ima oko 30 milijuna stanovnika i prosjek godina manje od 20. Tri četvrtine stanovništva živi u siromaštvu.