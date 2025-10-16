Obavijesti

News

Komentari 0
U PETAK

Madagaskar: Vojni čelnik će prisegnuti za predsjednika

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Madagaskar: Vojni čelnik će prisegnuti za predsjednika
Foto: Zo Andrianjafy/REUTERS

Randrianirina je bio zapovjednik elitne vojne jedinice CAPSAT koja je odigrala ključnu ulogu u puču 2009. kojim je Rajoelina doveden na vlast, ali se prošli tjedan odvojila od njega

Madagaskarski novi vojni čelnik Michael Randrianirina rekao je da će u petak prisegnuti za predsjednika, dok je Afrička unija suspendirala članstvo njegove otočne zemlje nakon državnog udara kojim je svrgnut predsjednik Andry Rajoelina. Rajoelina, kojemu je izglasan opoziv nakon što je pobjegao u inozemstvo tijekom vikenda, osudio je preuzimanje vlasti i odbio odstupiti unatoč prosvjedima generacije Z kojima se od njega traži da odstupi i raširenim prebjezima u sigurnosnim snagama.

Randrianirina je rekao u izjavi kasno u srijedu da će Visoki ustavni sud održati ceremoniju prisege.

Afrička unija objavila je u srijedu da je blok suspendirao Madagaskar s trenutnim učinkom nakon puča te pozvala na obnovu civilne uprave, kao i na izbore.

Suspenzija Madagaskara koju je donio 55-člani blok ima političku težinu i mogla bi izolirati novo vodstvo zemlje.

VOJNI UDAR FOTO Eskalacija političke krize na Madagaskaru: Predsjednik u bijegu, vojska je preuzela vlast
FOTO Eskalacija političke krize na Madagaskaru: Predsjednik u bijegu, vojska je preuzela vlast

Randrianirina je ranije rekao da je vojska preuzela vlast i raspustila sve institucije osim donjeg doma parlamenta, odnosno Nacionalne skupštine.

Također je rekao da će odbor predvođen vojskom vladati do dvije godine uz prijelaznu vladu prije organiziranja novih izbora.

Randrianirina je bio zapovjednik elitne vojne jedinice CAPSAT koja je odigrala ključnu ulogu u puču 2009. kojim je Rajoelina doveden na vlast, ali se prošli tjedan odvojila od njega, pozivajući vojnike da ne pucaju na prosvjednike.

Madagaskar ima oko 30 milijuna stanovnika i prosjek godina manje od 20. Tri četvrtine stanovništva živi u siromaštvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
TUKLI I SNIMALI

Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na adresu redakcije dobili smo snimku koja je nastala na području Splita gdje dva mladića iz sve snage udaraju starijeg čovjeka koji sjedi na klupi. Treći ih snima. Na snimci je i djevojka
UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci
TEŠKA INTERVENCIJA

UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci

Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce. Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u KBC Sestre Milosrdnice
FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije
POGLEDAJTE KAKO IH PRIVODE

FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije

Zbog sumnje na tešku krađu iz zaštitarskih vozila u Karlovcu i Zagrebu, uhićeni su državljanin BiH (42) i državljanin Italije (44). Policija traga za još najmanje jednim osumnjičenim muškarcem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025