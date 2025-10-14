Vojni udar na Madagaskaru. Predsjednik pobjegao iz zemlje, elitna jedinica preuzela vlast!

Elitna vojna jedinica objavila je u utorak da je preuzela vlast na Madagaskaru, okončavši tako vladavinu predsjednika Andryja Rajoeline nakon višesatnih prosvjeda predvođenih mladima koji su potresali ovu otočnu državu u Indijskom oceanu. Predsjednik Rajoelina, koji je pobjegao iz zemlje strahujući za svoj život, svrgnut je istog dana kada je parlament izglasao njegov opoziv zbog napuštanja dužnosti.

- Preuzeli smo vlast - izjavio je pukovnik Michael Randrianirina, vođa utjecajne jedinice CAPSAT, novinarima ispred vladine zgrade u glavnom gradu Antananarivu. Najavio je formiranje vojnog vijeća koje će preuzeti predsjedničke ovlasti te imenovanje civilne vlade u narednim danima, obećavši izbore u roku od 18 mjeseci do dvije godine.

Foto: Siphiwe Sibeko

Kriza je započela 25. rujna kao prosvjed protiv kroničnih nestašica vode i električne energije. Međutim, demonstracije, koje je u početku organizirala skupina mladih "Gen Z Madagascar" putem društvenih mreža, brzo su prerasle u masovni pokret protiv siromaštva, korupcije i cjelokupnog političkog sustava. Prosvjednici su zahtijevali radikalne reforme i ostavku predsjednika.

Vlada je u početku odgovorila silom. Prema podacima Ujedinjenih naroda, u prvim danima prosvjeda snage sigurnosti, prvenstveno žandarmerija, ubile su najmanje 22 osobe. Vlada je te brojke osporila, tvrdeći da je poginulo 12 "pljačkaša i vandala". Nasilje je samo dodatno potaknulo bijes javnosti i ojačalo odlučnost prosvjednika.

Foto: Zo Andrianjafy

Situacija se dramatično promijenila prošlog vikenda kada je elitna vojna jedinica CAPSAT, zadužena za vojnu logistiku i administraciju, objavila da neće pucati na prosvjednike i pozvala druge dijelove vojske da im se pridruže. U subotu su vojnici CAPSAT-a napustili svoje vojarne i, praćeni tisućama razdraganih građana, krenuli prema simboličnom Trgu 13. svibnja u središtu Antananariva.

Ovaj čin pobune bio je ključan. Ironično, ista jedinica CAPSAT pomogla je Andryju Rajoelini, bivšem DJ-u, da dođe na vlast vojnim udarom 2009. godine. Petnaest godina kasnije, povijest se ponovila, ali ovaj put Rajoelina je bio taj koji je svrgnut. Do nedjelje je CAPSAT preuzeo kontrolu nad cjelokupnim oružanim snagama, a čak se i žandarmerija priklonila, priznajući "pogreške i ekscese" u svom postupanju.

Suočen s gubitkom vojne podrške i masovnim prosvjedima, predsjednik Rajoelina (51) je u ponedjeljak u videu na Facebooku objavio da se sklonio na "sigurno mjesto" zbog pokušaja atentata. Navodno je još u nedjelju navečer napustio zemlju francuskim vojnim zrakoplovom, iako njegov ured to nije potvrdio.

Foto: Zo Andrianjafy

U posljednjem pokušaju da spasi svoju poziciju, Rajoelina je u utorak dekretom pokušao raspustiti parlament. Međutim, zastupnici su ignorirali njegovu odluku i velikom većinom izglasali opoziv zbog napuštanja dužnosti. Predsjednikov ured je sjednicu proglasio "lišenom svake pravne osnove", no bilo je prekasno. Nekoliko trenutaka kasnije, pukovnik Randrianirina proglasio je vojni udar.

Nova vojna vlast suspendirala je ustav i nekoliko ključnih institucija, uključujući Ustavni sud i izborno povjerenstvo. Pukovnik Randrianirina obećao je da će vojno vijeće, sastavljeno od časnika vojske, žandarmerije i policije, voditi državu do stabilizacije. "Pokret je stvoren na ulicama, stoga moramo poštovati njihove zahtjeve", izjavio je, potvrđujući da će predstavnici pokreta "Gen Z Madagascar" biti uključeni u promjene.