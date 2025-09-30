Madagaskarski predsjednik raspustio vladu zbog prosvjeda: 'Nismo ispunili očekivanja...'

U televizijskom obraćanju rekao je da je saslušao zahtjeve građana i ispričao se ako neki članovi vlade nisu ispunili očekivanja naroda. Prosvjedi, koji su započeli u četvrtak u glavnom gradu Antananarivu i proširili se na druge gradove, privukli su uglavnom mlade prosvjednike koji su pozivali na bolju opskrbu vodom i strujom. Sigurnosne snage odgovorile su suzavcem, premlaćivanjem i masovnim pritvorima, a nemiri su kasnije eskalirali u palež i pljačku.

Povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk rekao je da je u prosvjedima ubijeno najmanje 22 ljudi, a preko 100 ozlijeđeno. Pozvao je vlasti da poštuju slobodu izražavanja i pravo na mirno okupljanje.

„Žrtve uključuju prosvjednike i prolaznike koje su ubili pripadnici sigurnosnih snaga, ali i druge ubijene u kasnijem raširenom nasilju i pljački pojedinaca i bandi koje nisu povezane s prosvjednicima“, navodi se u priopćenju UN-a.

Turk je dodao da međunarodno pravo dopušta policiji da koristi vatreno oružje samo kada je to strogo potrebno za zaštitu života ili sprječavanje teških ozljeda od neposredne prijetnje.

Madagaskarsko ministarstvo vanjskih poslova osporilo je podatke UN-a, navodeći da nijedna službena statistika nije potvrdila taj broj.

Madagaskar, otočna država s oko 32 milijuna stanovnika uz istočnu obalu Afrike, suočava se s visokom stopom siromaštva. Otkad je Rajoelina preuzeo dužnost 2019. godine, siromaštvo se povećalo, obrazovni standardi su se smanjili, a pristup električnoj energiji i pitkoj vodi se pogoršao.

Unatoč bojkotima oporbe i prethodnim represijama, Rajoelina je ponovno izabran 2023. godine.