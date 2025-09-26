Obavijesti

Mađar Szijjarto se okomio i na Zelenskog: Počinje gubiti razum

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Bernadett Szabo

Zelenski je u petak rekao da su izviđački dronovi narušili ukrajinski zračni prostor, citirajući preliminarno vojno izvješće prema kojemu su letjelice došle iz Mađarske kako bi ispitale industrijski potencijal pograničnih područja.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto je u petak rekao da Volodimir Zelenski "počinje gubiti razum" nakon što je ukrajinski predsjednik rekao da izviđačke bespilotne letjelice koje su narušile ukrajinski zračni prostor vjerojatno pripadaju Mađarskoj.

"Predsjednik Volodimir Zelenski počinje gubiti razum od svoje protumađarske nastrojenosti", napisao je Szijjarto na društvenoj mreži Facebook. "Sada mu se priviđaju čudovišta".

MA NEMOJ Mađar žestoko opleo u UN-u: 'Hrvati su ratni profiteri'. Odmah se oglasio i Janaf
Mađar žestoko opleo u UN-u: 'Hrvati su ratni profiteri'. Odmah se oglasio i Janaf

Mađarska je članica Europske unije i NATO-a, dvije organizacije koje podržavaju Kijev u ratu protiv Rusije, no odnosi između Kijeva i Budimpešte su često bili napeti.

ODBACUJE 'LAŽNE TEZE' Plenković vraća Szijjartu: Samo netko izrazito bezobrazan može reći da je Hrvatska ratni profiter
Plenković vraća Szijjartu: Samo netko izrazito bezobrazan može reći da je Hrvatska ratni profiter

Nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., brojne velike ukrajinske tvrtke, posebno one na istoku i jugu zemlje, premjestile su se u zapadnu Ukrajinu i druge sigurnije dijelove.

Mađarski premijer Viktor Orban je skeptičan glede zapadne vojne pomoći za Ukrajinu i za razliku od ostalih članica NATO-a i Europske unije održava bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

