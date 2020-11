Mađari i Poljaci blokirali plan Europske unije o oporavku!

Mađarska i Poljska su najavile da neće podržati dogovoreni paket ako se ostane pri dogovorenom tekstu u uvjetovanosti vladavinom prava. Taj veto mogao bi EU dovesti u veliku krizu

<p>Mađarska i Poljska su u ponedjeljak blokirale donošenje dijela paketa o sedmogodišnjem proračunu EU-a i plana za oporavak, jer se ne slažu s mehanizmom kojim se europska sredstva uvjetuju vladavinom prava, doznaje se od njemačkog predsjedništva.</p><p>Veleposlanici država članica su potvrdili kvalificiranom većinom kompromis o mehanizmu uvjetovanosti, koji se službeno naziva uredba o zaštiti proračuna EU-a. Ta je odluka poslana na usvajanje državama članicama pisanim postupkom.</p><p>Njemačko predsjedništvo navodi da je "načelno" postignut dogovor i o VFO-u i paketu za oporavak, ali da su "dvije članice izrazile rezerve jer se protive jednom elementu cijeloga paketa, ali se ne protive VFO-u kao takvom".</p><p>Što se tiče odluke o vlastitim prihodima proračuna EU-a, nije bilo konsenzusa predstavnika svih zemalja članica tako da se nije mogao pokrenuti pisani postupak donošenja odluke, dodaje njemačko predsjedništvo, koje nigdje ne navodi da je riječ o Mađarskoj ili Poljskoj. Međutim, jasno je da je riječ o tim zemljama jer su njihovi čelnici sami najavili blokadu.</p><p>Mađarska i Poljska su najavile da neće podržati dogovoreni paket ako se ostane pri dogovorenom tekstu u uvjetovanosti vladavinom prava.</p><p>Mađarski i poljski veto mogao bi EU dovesti u veliku krizu, usred već postojeće zdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.</p><p>Čelnici zemalja članica Europske unije postigli su u srpnju politički dogovor o novom sedmogodišnjem proračunu za razdoblje od 2021. do 2027. u vrijednosti 1074 milijarde eura i planu za oporavak od 750 milijardi eura, od čega je 390 milijarde bespovratne pomoći, a 360 milijardi zajmova. Ukupno je to preko 1800 milijardi eura.</p><p>Da bi se taj politički dogovor mogao početi provoditi, potrebno je obaviti zakonodavni postupak, što je posao Vijeća i Europskog parlamenta. </p><p>U pregovorima između Vijeća i Parlamenta koji su trajali tjednima najteža pitanja bila su uvjetovanje europskih sredstava vladavinom prava, kao i zahtjevi Parlamenta da se povećaju sredstva za ključne europske programe. Zemlje članice nisu pristajale na povećanje sredstava jer bi to značilo ponovno otvaranje paketa koji je teškom mukom dogovoren na samitu čelnika EU-a u srpnju. </p><p>Postignute kompromise u pregovorima trebaju potvrditi i Vijeće i Parlament da bi odluke mogle stupiti na snagu.</p>