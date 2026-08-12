Mađari kreću u hitnu akciju na Dunavu. Žele podići rijeku. Za spas Paksa potopit će teglenice?

Mađarske vlasti najavile su početak radova na podizanju razine Dunava kako bi osigurale nastavak rada jedine nuklearne elektrane u zemlji. Postrojenje Paks, ključno za mađarski energetski sustav, dovedeno je na rub gašenja zbog povijesno niskog vodostaja uzrokovanog dugotrajnom sušom i ekstremnim toplinskim valovima koji su pogodili velik dio Europe.

Povijesno niska razina Dunava prijeti gašenjem Paksa

Uporna suša i uzastopni toplinski valovi posljednjih su mjeseci jednu od najvećih europskih rijeka lišili vode, spustivši vodostaj Dunava na rekordno niske razine. To je dovelo nuklearnu elektranu Paks na rub potpunog gašenja, po prvi put u njezinoj 44-godišnjoj povijesti. Postrojenje izgrađeno u sovjetsko doba koristi vodu iz Dunava za hlađenje svoja četiri reaktora, a zbog kritično niskog vodostaja trenutno radi sa samo nešto više od deset posto svog kapaciteta od 2000 megavata. Ova elektrana inače opskrbljuje Mađarsku s gotovo polovicom ukupne električne energije, zbog čega je njezina smanjena proizvodnja izazvala ozbiljne probleme u energetskoj stabilnosti zemlje.

Rendkívüli bejelentés Paksról. Egy dunai fenékküszöb azonnali építését rendeltük el majd 150 ezer köbméter kő felhasználásával, és intézkedtünk két 80 méteres bárka esetleges elsüllyesztésének előkészítéséről is.

A munkálatok már meg is kezdődtek. Az ország legjobb mérnökei,… pic.twitter.com/97YjZ54uBV — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 12, 2026

Vlada pokreće opsežne intervencije na rijeci

Premijer Péter Magyar u srijedu je u videu objavljenom na Facebooku najavio kako će vlasti u četvrtak započeti s izgradnjom riječnog praga, niske betonske ili kamene strukture koja se ugrađuje u korito rijeke kako bi se usporila struja i podigla razina vode uzvodno. Dostava oko 145.000 kubičnih metara kamena potrebnog za izgradnju započet će već u srijedu navečer, a Magyar je dodao kako bi ova intervencija mogla podići razinu Dunava i do jednog metra.

Potapanje teglenica kao dodatna mjera

U međuvremenu, dvije teglenice duge 80 metara bit će prevezene na lokaciju u blizini Paksa te bi mogle biti potopljene kako bi se razina Dunava kod rashladnih pumpi elektrane podigla za dodatnih 20 centimetara. Magyar je rekao da će odluka o tome hoće li se teglenice potopiti biti donesena u petak. Naglasio je kako se radovi moraju izvesti brzo kako bi se izbjeglo potpuno gašenje elektrane.

​- Ovu izvanrednu situaciju više ne možemo smatrati jednokratnim prirodnim ekstremom - rekao je.

Magyar je izgradnju riječnog praga nazvao "dugoročnim" rješenjem koje bi moglo osigurati da vodostaj nikada ne padne ispod praga na kojem se reaktori u Paksu moraju ugasiti. Rekao je da se, nakon nedavnog privremenog porasta vodostaja, očekuje da će on ponovno početi padati idućih dana, što bi bez vanjske intervencije moglo dovesti do potpunog gašenja elektrane Paks.

​- Dunav nam je dao dane, a ne mjesece - upozorio je Magyar.

Ekonomski udarac i širi europski problem

Rad elektrane Paks pri trenutačnom smanjenom kapacitetu mađarsko gospodarstvo stoji i do 50 milijardi forinti (158 milijuna dolara) mjesečno. Za usporedbu, planirane intervencije na Dunavu koštat će oko šest milijardi forinti (19 milijuna dolara), izvijestio je AP.

Mađarska nije jedina zemlja koja se suočava s ovim problemom. Slične mjere poduzete su prošlog tjedna u Rumunjskoj, gdje su vlasti potopile četiri teglenice natovarene kamenjem u Dunav u pokušaju da preusmjere vodu nizvodno prema nuklearnoj elektrani Cernavodă, koja je već ugasila jedan od svoja dva reaktora zbog niskog vodostaja. Nuklearne elektrane diljem Europe koje koriste riječnu vodu za hlađenje sve su ugroženije zbog klimatskih promjena, koje donose duže i intenzivnije suše. Slični problemi zabilježeni su i u Francuskoj i Sloveniji, što naglašava ranjivost postojeće energetske infrastrukture i nameće potrebu za hitnom prilagodbom i razvojem otpornijih sustava.

*uz korištenje AI-ja