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SUŠI NEMA KRAJA PLUS+

CRNE PROGNOZE Zbog niskih je vodostaja ugrožena i hrana! 'I da padne kiša, nema pomoći...'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 4 min
CRNE PROGNOZE Zbog niskih je vodostaja ugrožena i hrana! 'I da padne kiša, nema pomoći...'
storyeditor/2026-08-05/PXL_040826_156218797.jpg | Foto: Davor Javorović/Pixsell
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Više od mjesec dana u Slavoniji i Baranji nema kiše. Kukuruz, suncokret i soja propadaju. Ribe u ribnjacima se 'kuhaju'. Zbog niskih vodostaja se smanjuje i proizvodnja struje, nema ni navodnjavanja...

U Slavoniji i Baranji kiše nema više od mjesec dana. Od vodostaja do poljoprivrednih usjeva, sve je svedeno na minimum, a toplinskoj kupoli koja nas “prži” na 40 stupnjeva još nema kraja. Generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, rekao je kako vodostaj Dunava i Drave i dalje opada i obara rekorde.

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Komentari 19
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