Više od mjesec dana u Slavoniji i Baranji nema kiše. Kukuruz, suncokret i soja propadaju. Ribe u ribnjacima se 'kuhaju'. Zbog niskih vodostaja se smanjuje i proizvodnja struje, nema ni navodnjavanja...
SUŠI NEMA KRAJA PLUS+
CRNE PROGNOZE Zbog niskih je vodostaja ugrožena i hrana! 'I da padne kiša, nema pomoći...'
Čitanje članka: 4 min
U Slavoniji i Baranji kiše nema više od mjesec dana. Od vodostaja do poljoprivrednih usjeva, sve je svedeno na minimum, a toplinskoj kupoli koja nas “prži” na 40 stupnjeva još nema kraja. Generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, rekao je kako vodostaj Dunava i Drave i dalje opada i obara rekorde.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku