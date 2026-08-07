Obitelji ove dvojice poginulih nikada nisu primile službenu obavijest o njihovoj sudbini. Pronašli su i vojno odlikovanje koje su dobili vojnici Wehrmachta koji su se borili protiv Sovjeta na Kavkazu
Hitlerovi vojnici na dnu Dunava. Suša otkrila jezivu tajnu
Nizak vodostaj Dunava ima dramatične posljedice. Usred Budimpešte na rubu riječnog korita suša je otkrila njemački motocikl iz Drugog svjetskog rata, a počela je i ekshumacija dvojice njemačkih vojnika. Motocikl je otkriven na budimskoj strani mađarskog parlamenta, pokraj pristaništa na Batthyányjevu trgu. Pretpostavlja se da je riječ o modelu DKW NZ 350-1, piše Volksbund.
Djelatnici Instituta i Muzeja vojne povijesti, partnera njemačkog Saveza u Mađarskoj, izvukli su olupinu. Tom su prilikom pronašli ne samo brojne njemačke protutenkovske mine Tellermine 35, koje su se u to vrijeme koristile protiv tenkova, nego i ljudske posmrtne ostatke.
Više od 80 godina korito Dunava bilo je njihovo posljednje počivalište. Prema riječima djelatnika za ekshumacije, lučki mulj na tom je mjestu bio pomiješan s dizelskim gorivom. Upravo zahvaljujući tom naftnom derivatu mulj je iznimno dobro očuvao njihove identifikacijske pločice, tako da su slova i brojevi na njima i danas vrlo jasno čitljivi.
Obje identifikacijske pločice pronađene uz vojnike potpuno su sačuvane. U slučaju pogibije, uobičajena je praksa bila da jedna polovica pločice ostane uz tijelo vojnika, dok se druga slala u Berlin, gdje je Wehrmachtsauskunftstelle (Služba za obavješćivanje Wehrmachta) evidentirala smrt i obavještavala članove obitelji. Obitelji ove dvojice poginulih nikada nisu primile službenu obavijest o njihovoj sudbini.
Gabor Kohlrusz pronašao je i rukavni štit Kuban (Ärmelschild Kuban), vojno odlikovanje iz Drugog svjetskog rata. Dodjeljivalo se vojnicima Wehrmachta koji su sudjelovali u borbama na Kavkazu. Modeli motocikala DKW NZ 250 i DKW NZ 350 među motociklistima su tada bili poznati po svojoj izdržljivosti i pouzdanosti. Zbog toga je od 1944. godine razvijena posebna inačica namijenjena ratnim uvjetima – DKW NZ 350-1.
Među predmetima pronađenima na ogoljenom dnu Dunava nalazi se i kanistar za gorivo. Posmrtni ostaci dvojice pronađenih vojnika bit će pokopani prvom prilikom na vojnom groblju Budaörs, nedaleko od mađarske prijestolnice Budimpešte.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+