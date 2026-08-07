Hitlerovi vojnici na dnu Dunava. Suša otkrila jezivu tajnu

Nizak vodostaj Dunava ima dramatične posljedice. Usred Budimpešte na rubu riječnog korita suša je otkrila njemački motocikl iz Drugog svjetskog rata, a počela je i ekshumacija dvojice njemačkih vojnika. Motocikl je otkriven na budimskoj strani mađarskog parlamenta, pokraj pristaništa na Batthyányjevu trgu. Pretpostavlja se da je riječ o modelu DKW NZ 350-1, piše Volksbund.

Djelatnici Instituta i Muzeja vojne povijesti, partnera njemačkog Saveza u Mađarskoj, izvukli su olupinu. Tom su prilikom pronašli ne samo brojne njemačke protutenkovske mine Tellermine 35, koje su se u to vrijeme koristile protiv tenkova, nego i ljudske posmrtne ostatke.

Foto: Njemačka komisija za ratne grobove

Više od 80 godina korito Dunava bilo je njihovo posljednje počivalište. Prema riječima djelatnika za ekshumacije, lučki mulj na tom je mjestu bio pomiješan s dizelskim gorivom. Upravo zahvaljujući tom naftnom derivatu mulj je iznimno dobro očuvao njihove identifikacijske pločice, tako da su slova i brojevi na njima i danas vrlo jasno čitljivi.

Obje identifikacijske pločice pronađene uz vojnike potpuno su sačuvane. U slučaju pogibije, uobičajena je praksa bila da jedna polovica pločice ostane uz tijelo vojnika, dok se druga slala u Berlin, gdje je Wehrmachtsauskunftstelle (Služba za obavješćivanje Wehrmachta) evidentirala smrt i obavještavala članove obitelji. Obitelji ove dvojice poginulih nikada nisu primile službenu obavijest o njihovoj sudbini.

Foto: Njemačka komisija za ratne grobove

Gabor Kohlrusz pronašao je i rukavni štit Kuban (Ärmelschild Kuban), vojno odlikovanje iz Drugog svjetskog rata. Dodjeljivalo se vojnicima Wehrmachta koji su sudjelovali u borbama na Kavkazu. Modeli motocikala DKW NZ 250 i DKW NZ 350 među motociklistima su tada bili poznati po svojoj izdržljivosti i pouzdanosti. Zbog toga je od 1944. godine razvijena posebna inačica namijenjena ratnim uvjetima – DKW NZ 350-1.

Među predmetima pronađenima na ogoljenom dnu Dunava nalazi se i kanistar za gorivo. Posmrtni ostaci dvojice pronađenih vojnika bit će pokopani prvom prilikom na vojnom groblju Budaörs, nedaleko od mađarske prijestolnice Budimpešte.