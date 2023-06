Mađari su zbog PDV-a zaustavili izgradnju nove škole u Petrinji: 'Odustali su? Mi ne znamo za to'

Prva osnovna škola u Petrinji trebala je biti gotova do početka sljedeće nastavne godine. No od toga, izgleda, neće biti ništa jer hrvatska strana, kako neslužbeno doznajemo, ne želi mađarskoj tvrtki otpisati PDV na novac koji su donirali za njezinu gradnju.

Naime, stara zgrada škole u potresu je teško oštećena i njezina će obnova biti zahtjevna i dugotrajna. Nakon što je Mađarska donijela odluku o financiranju gradnje nove zgrade, odlučeno je da će se stara škola, nakon obnove, koristiti za druge sadržaje. Nova zgrada škole prostire se na 7500 četvornih metara i nalazi se do starog objekta, odnosno na lokaciji stare tvornice Gavrilović.

Škola treba imati tri etaže, prizemlje i dva kata, 20 učionica, kabinete i druge sadržaje, a posebnim će se ulazom na nju oslanjati sportska dvorana. Uz novu školu u Petrinji, mađarska je vlada odlučila sagraditi i novu crkvu u Žažini, koja je srušena u potresu, te sudjelovati u obnovi svetišta Majke Božje u Remetama. Koordinator cijelog projekta je Mađarska ekumenska humanitarna organizacija.

- Za tu namjenu mađarska vlada odobrila je 9,5 milijardi forinti, što je više od 22 milijuna eura. To je golem iznos, no i Hrvati i Mađari imaju izreku da se prijatelji poznaju u nevolji. Zbog toga to činimo za naše prijatelje - rekao je na otvorenju radova u lipnju prošle godine Miklós Soltész, državni tajnik za vjerske i etničke odnose ureda predsjednika mađarske vlade.

Međutim, prijateljstvo je prekinula naplata PDV-a. Kako doznajemo, postojao je usmeni dogovor da Mađarima neće naplatiti PDV, ali to nije nigdje službeno definirano. Zbog toga Mađari traže da ih oslobode tog plaćanja, s obzirom na veliku donaciju, ili da jednostavno Hrvatska uplati iznos PDV-a. Zbog svega su zaustavljeni završni radovi, koji su, kako smo rekli, trebali biti okončani u rujnu ove godine.

O svemu smo ovome pitali Ministarstvo obrazovanja, koje tvrdi da je država ispunila sve ugovorene obveze.

- Dana 12. svibnja 2021. potpisan je Zapisnik u predmetu izgradnje 1. osnovne škola Petrinja kojim se Mađarska ekumenska humanitarna organizacija u sklopu programa Hungary Helps obavezala osigurati donaciju od 8,254 milijardi forinti. Mađarska ekumenska humanitarna organizacija je temeljem tog zapisnika i stvarni izvršitelj i naručitelj investicije, što znači da je provodila sve postupke nabave i ugovaranja radova. Napominjemo kako je hrvatska strana ispunila sve definirano predmetnim zapisnikom (osigurala lokalnog projektanta za nostrifikaciju, upravni nadzor prema lokalnim građevinskim propisima; sklapanje ugovora s projektantom za nostrifikaciju te upravnim nadzornikom), nadalje osiguravanje podataka potrebnih za projektiranje (npr. komun. infrastruktura, geomehanika, seizmički podaci, zaštita od požara, stručna mišljenja koja se pribavljaju lokalno), provođenje lokalno potrebnih postupaka izdavanja dozvola; razvoj komunalne infrastrukture potrebne za investiciju) - navodi Ministarstvo obrazovanja. Tvrde kako nemaju saznanja da je gradnja prekinuta.

- Uz to, Sisačko-moslavačka županija ugovorila je usluge stručnog nadzora sukladno važećim građevinskim propisima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema službenih informacija da je investitor, Mađarska ekumenska humanitarna organizacija, odustao od izgradnje - zaključuju u ministarstvu.

Službeni upit poslali smo i Sisačko-moslavačkoj županiji, koja je osnivač škole, te mađarskoj vladi, ali do pisanja ovog članka nismo dobili odgovore. Komentar nismo dobili ni od Magdalene Komes (HDZ), gradonačelnice Petrinje.