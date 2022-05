Mađarska: Do dogovora o sankcijama za rusku naftu doći će tek kad se nađe alternativa

Mađarska je u srijedu objavila da je dogovor o naftnim sankcijama Europske unije Rusiji nedostižan dok Bruxelles ne ponudi "rješenje" mjereno u stotinama milijuna dolara koje bi zamijenilo rusku naftu u mađarskom gospodarstvu.

Ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto objavio je na svojoj Facebook stranici da još uvijek nema prihvatljivog prijedloga na vidiku. Napisao je da bi se ruske isporuke preko naftovoda trebale izuzeti od naftnog embarga i da bi se embargo trebao primjenjivati ​​samo na pomorske isporuke.

To bi koristilo mađarskoj grupi MOL koja ostvaruje pozamašnu zaradu jer njezine rafinerije koriste jeftinu rusku naftu Ural. Razlika u cijeni Ural-Brent do sada se povećala na otprilike 34 do 35 dolara po barelu.

To je također pomoglo MOL-u da pokrije gubitke nakon što je mađarska vlada prošle godine uvela ograničenja cijena goriva, što je pomoglo premijeru Viktoru Orbanu da pobijedi na izborima u travnju.

Szijjarto je rekao da je Mađarska Bruxellesu jasno dala do znanja da će podržati naftne sankcije samo ako Komisija predloži rješenje za probleme koje bi one stvorile Mađarskoj.

"Očekujemo takav prijedlog ne samo kad je riječ o transformaciji naših rafinerija koja košta stotine milijuna dolara, ne samo kad je riječ o povećanju kapaciteta hrvatskog naftovoda koje bi koštalo nekoliko stotina milijuna dolara, već i s obzirom na budućnost mađarskog gospodarstva", rekao je Szijjarto.

>>Uživo događanja iz Ukrajine pratite ovdje<<

Većina drugih zemalja EU-a podupire zabranu ruske nafte u okviru novog šestog paketa sankcija osmišljenih da kazni Moskvu zbog njezine invazije na Ukrajinu. Za takvu odluku potrebna je jednoglasnost, a osim najglasnije Mađarske, naftnom embargu protive se i neke druge istočnoeuropske države.

Kad bi se zabrana EU-a primjenjivala samo na pomorsku isporuku nafte, dogovor bi bio moguć, rekao je Szijjarto.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je potrebno više raditi na postizanju sporazuma i najavila da će biti domaćin rasprave o regionalnoj suradnji na naftnoj infrastrukturi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najčitaniji članci