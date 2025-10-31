Obavijesti

Mađarska: Ptičja gripa na farmi

Mađarska: Ptičja gripa na farmi
Virus H5N1 otkriven je u jatu od 19.700 pataka u gradu Szolnoku, uzrokujući smrt 725 ptica, priopćila je WOAH sa sjedištem u Parizu, pozivajući se na izvješće mađarskih vlasti

Mađarska je prijavila izbijanje visoko patogene ptičje gripe H5N1 na farmi tovnih pataka, priopćila je u petak Svjetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH), dok se Europa suočava s brzim sezonskim porastom te smrtonosne bolesti.

Širenje ptičje gripe izazvalo je zabrinutost među vladama i peradarskom industrijom nakon što je posljednjih godina opustošila jata diljem svijeta, poremetila opskrbu, potaknula više cijene hrane i povećala rizik prijenosa na ljude.

Preostale patke su naknadno ubijene kao mjera opreza.

