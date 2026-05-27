Mađarski parlament poništio Orbana: Ostajemo članovi Međunarodnog kaznenog suda

Mađarski parlament u srijedu je izglasao zakon za ostanak u članstvu Međunarodnog kaznenog suda (ICC), poništivši time odluku o izlasku koju je 2025. donijela prethodna vlada Viktora Orbana. Orbanova vlada odlučila se povući iz ICC-ja 2025. tvrdeći da je taj međunarodni sud postao "politički”, piše Reuters. Populistički političar na to se odlučio nedugo nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu bez poteškoća posjetio Mađarsku, usprkos tjeralici zbog djelovanja Izraela u Gazi. Članice ICC-ja, suda osnovanog prije više od dva desetljeća kako bi procesuirao ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocida, imaju pravnu obavezu uhititi osobe za kojima je raspisana tjeralica, što Orbanova vlada nije učinila.

Aktualni premijer Peter Magyar najavljivao je i prije stupanja na vlast da će poništiti proces povlačenja iz ICC-ja.

U zakonu usvojenom u srijedu stoji da je "u interesu međunarodnog mira i sigurnosti te radi zaštite ljudskih prava" potrebno pozvati na odgovornost "one koji su počinili najteže međunarodne zločine".