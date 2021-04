Nakon havarije nizozemskog teretnjaka na kojem se nalazio i brod koji je izrađen u pulskom brodogradilištu Tehnomont, sve djelatnike tog brodogradilišta razveselila je vijest da je njihov brod neoštećen.

Nizozemski brod Eemslift Hendrik uhvaćen je u tegalj, a spašena su i dva broda koje prevozi iz šibenskog brodogradilišta Iskra.

Predsjednica Uprave Tehnomonta, Gordana Deranja kazala je da se radilo o kvalitetnoj gradnji te da je brod izgrađen od aluminija.

- Mi smo taj brod napravili u Tehnomontu i prodali, ali smo i dalje emotivno vezani za njega. Brod kojeg su Norvežani angažirali pokupio je naš brod i još dva broda iz Šibenika. Zbog cijele havarije nismo spavali i pratili smo cijelu situaciju, bez obzira što brod nije više naš. Mi smo ga napravili i bili smo emotivni oko cijele situacije koja se dogodila. Sve se odigralo za nevjerojatnog nevremena praćenog valovima od oko 18 metara. U tom nevremenu nizozemskom je brodu otkazao motor. Čuli smo da mu se poremetio teret koji je imao unutra i nagnuo se na bok. Pristigli su spasioci sa helikopterom i spašavali ljude. Najvažniji su u svemu tome ljudski životi. Onog trenutka kada su ljudi bili na sigurnom, čekalo se smirenje mora. Bilo je gusto jer se mogla dogoditi i potencijalna ekološka "bomba", jer se radilo o brodu od preko 100 metara krcatom goriva. Da je potonuo vjerojatno bi došlo do izlijevanja dizela i ulja - objasnila je Deranja koja je, dodala je jako sretna što je pulski brod "sam sebe spasio".

U tom naginjanju brod it Tehnomonta bio je jedan od najtežih.

- Bio je bočno smješten na taj veliki brod a ostali su bili normalno postavljeni i fiksirani. U tom valjanju i velikim valovima, naš je brod vršio pritisak na dizalicu koja ga je držala. Međutim, kako je težak preko 350 tona i dužine oko 24 metra s potpunom opremom, pod pritiskom je pao u more. Ali, njemu je to drugi takav pad, jer je i porinut bočno. Tehnomont je jedino brodogradilište na Mediteranu gdje bočno "bacamo" brodove u more. To je njemu bilo poznato, i on se nakon bočnog pada normalno ispravio i ostao čvrsto plutati - kazala je direktorica Tehnomonta.

Inače se u tom pulskom brodogradilištu grade brodovi za uvjete u takvim morima.

- Radimo za Kanađane, Irce... i imamo takve projektante koji se razumiju u ta mora, moguću visinu valova, te otpornost broda. Ovaj je bio dobro zaštićen i temeljito pripremljen za put i upravo iz tih razloga kada je pao "dočekao se na noge". Žilav je i otporan- ponosno je kazala.

Brod nema oštećenja.