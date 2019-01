Maduro spreman razgovarati s oporbom: 'Nećemo na izbore'

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro u srijedu je poručio da je spreman na razgovore s opozicijom i otvoren za mogućnost posredovanja trećih država, no da neće biti prijevremenih predsjedničkih izbora, prenosi ruska novinska agencija RIA.

Ta je medijska kuća njegove izjave prenijela u vrijeme intenziviranja borbe za kontrolom nad Venezuelom nakon što je vlada počela pripremati istragu koja bi mogla dovesti do uhićenja čelnika opozicije, samoproglašenog predsjednika Juana Guaidóa koji poziva na nove ulične prosvjede.

Venezuela je u političkom kaosu od prošlog tjedna kad su Sjedinjene Države i niz zapadnih zemalja priznali 35-godišnjeg Guaidóa za predsjednika Venezuele. Rusija, Kina, Turska i druge države i dalje podržavaju Madura.

"Spreman sam sjesti za pregovarački stol s opozicijom kako bi razgovarali za dobrobit Venezuele, za mir i njezinu budućnost", prenosi RIA Madurove riječi iz razgovora vođenog u Caracasu.

Upitan o ideji posredovanja trećih zemalja u razgovorima, Maduro je rekao kako "postoji nekoliko vlada i organizacija u svijetu koje pokazuju iskrenu zabrinutost oko toga što se događa u Venezueli i koje pozivaju na dijalog".

Odbacio je održavanje prijevremenih predsjedničkih izbora, nazvavši to ucjenom, pa je poručio da države koje ga pozivaju na to trebaju čekati do 2025. godine. Guaidó Madura optužuje da je drugi mandat na izborima prošle godine dobio prijevarom.

Maduro je također u razgovoru za rusku agenciju zahvalio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na podršci. "Putin nam daje podršku na svim razinama i mi smo to primili s puno zahvalnosti i zadovoljstva", rekao je.

Poručio je i kako Venezuela uvijek ispunjava svoje financijske obaveze kreditorima, odgovarajući na pitanje hoće li Caracas vratiti dugove Rusiji i Kini. Rusija je u utorak objavila da bi Venezuela mogla imati poteškoća u vraćanju dugova Moskvi nakon što je Washington uveo sankcije nad venezuelskom državnom naftnom tvrtkom.