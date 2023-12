Magla i oblaci u srijedu ujutro, pa opet sunce i iznimno toplo

U srijedu ujutro i dio prijepodneva u Hrvatskoj će prevladavati niski oblaci i magla, a od sredine dana u većini krajeva sunčana razdoblja. Oblačnije vrijeme će se zadržati na zapadu zemlje, osobito na sjevernom Jadranu. Puhat će slab vjetar, poslijepodne u Podunavlju do umjeren jugoistočni.

Foto: DHMZ

Nastavlja se razmjerno toplo vrijeme. Najniža temperatura zraka od 0 do 5, na Jadranu između 7 i 12 °C. Najviša dnevna većinom od 11 do 16, u gorju i središnjim predjelima malo niža, glasi prognoza vremena DHMZ-a.

U nastavku slijedi detaljnija, HRT-ova, prognoza vremena aktualna u utorak poslijepodne.

U srijedu manje toplo i vjetrovito

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti manje sunčano nego tijekom blagdana sv. Stjepana jer će se magla mjestimice dulje zadržati. Poslijepodne će biti i manje toplo nego u utorak, uz najvišu temperaturu većinom od 11 do 13 °C, te uz ponegdje umjeren jugoistočni vjetar.

U središnjoj Hrvatskoj do sredine dana često magla i niski oblaci, koji se ponegdje mogu i dulje zadržati. Zatim će biti djelomice sunčano. Najniža jutarnja temperatura većinom će se kretati od 0 do 3 °C, a dnevna će ovisiti o dugotrajnosti magle.

Mjestimične magle bit će i na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, osobito ujutro. Veći dio dana umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost za lokalno malo kiše ili rosulje. Puhat će većinom slab vjetar, a more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 10 °C u gorju do 15 °C na otocima, a najniža od 2 °C po kotlinama do 8 °C na obali.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, u noći i ujutro ponegdje s maglom, osobito u njezinoj unutrašnjosti. Puhat će uglavnom slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 4 °C u Zagori do 11 °C na moru, a poslijepodne od 13 do 16 °C.

Srijeda bi na jugu Hrvatske trebala biti većinom sunčana, ujutro mjestimice uz niske oblake, lokalno moguću maglu, te temperaturu zraka od 9 do 11 °C, u unutrašnjosti nižu. Vjetar slab, popodne do umjeren sjeverozapadni, uz najvišu temperaturu oko 16 °C.

I dalje iznadprosječno toplo, ali promjenjivo

- U nastavku tjedna u unutrašnjosti djelomice sunčano, još u četvrtak ujutro uz maglu i niske oblake, osobito na istoku gdje mogu biti dugotrajniji. Oblačnije će biti u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, mjestimice i s malo kiše, a za vikend je moguća i drugdje. Bit će iznadprosječno toplo uz povremeno umjeren jugozapadnjak.

- Relativno toplo i dalje će ostati na Jadranu, a puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Pritom će biti umjereno do pretežno oblačno uz sve češće mjestimičnu kišu. U četvrtak ujutro lokalno još može biti i magle- prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.