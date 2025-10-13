Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Magla ometa promet, gužve su na obilaznicama. HAK upozorio vozače: 'Vozite oprezno'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Magla ometa promet, gužve su na obilaznicama. HAK upozorio vozače: 'Vozite oprezno'
Foto: HAK

Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, objavio je jutros HAK

Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u Gorskom kotaru i Lici. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, objavio je jutros HAK.

Zbog radova povremeno se vozi usporeno na:

autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac
autocesti A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad te između čvora Otok Svibovski i čvora Kosnica u smjeru Bregane
autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Bregane
autocesti A6 Rijeka- Zagreb, u zoni radova između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko
autocesti A7 između čvorova Učka i Rijeka zapad (16.+600 km i 20.+200 km) u smjeru Križišća (vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h)
Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera
Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra, između Stobreča i Podstrane te kraj Cavtata
državnoj cesti DC1 kod Tušilovića, Rastoka i Udbine
državnoj cesti DC3 između Vrbovskog i Delnica.

Zbog radova na autocestama zatvoreni su:

na autocesti A2 Zagreb-Macelj ulazni i izlazni krak na čvoru Sveti Križ Začretje u smjeru Zagreba
na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca
na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.
Od danas (13. listopada) radnim danom od 08:00 do 17:00 zbog radova bit će zatvorena državna cesta DC1 u Udbini, a obilazno će se voziti kroz mjesto Udbina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'
NEVJEROJATNO

FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'

Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Na ulazu stoji natpis 'Na vlastitu odgovornost'. Dijete je, kažu iz policije, povuklo kozu za rog te je ona dijete ogrebala.
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025