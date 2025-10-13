Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, objavio je jutros HAK
Magla ometa promet, gužve su na obilaznicama. HAK upozorio vozače: 'Vozite oprezno'
Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u Gorskom kotaru i Lici. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, objavio je jutros HAK.
Zbog radova povremeno se vozi usporeno na:
autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac
autocesti A3 između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad te između čvora Otok Svibovski i čvora Kosnica u smjeru Bregane
autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Bregane
autocesti A6 Rijeka- Zagreb, u zoni radova između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko
autocesti A7 između čvorova Učka i Rijeka zapad (16.+600 km i 20.+200 km) u smjeru Križišća (vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h)
Istarskom ipsilonu između čvora (A7) i tunela Učka u oba smjera
Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici kod Zadra, između Stobreča i Podstrane te kraj Cavtata
državnoj cesti DC1 kod Tušilovića, Rastoka i Udbine
državnoj cesti DC3 između Vrbovskog i Delnica.
Zbog radova na autocestama zatvoreni su:
na autocesti A2 Zagreb-Macelj ulazni i izlazni krak na čvoru Sveti Križ Začretje u smjeru Zagreba
na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca
na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.
Od danas (13. listopada) radnim danom od 08:00 do 17:00 zbog radova bit će zatvorena državna cesta DC1 u Udbini, a obilazno će se voziti kroz mjesto Udbina.
