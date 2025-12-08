Majdak na Velesajmu: 'Ovakav sajam treba cijela Hrvatska!'

Na Zagrebačkom velesajmu održao se jedinstveni trostruki sajam CroAGRO, Sajmovi hrane i zdravog življenja te novo izdanje Modernpak&Intergrafike. U šest paviljona i na više od 14.600 četvornih metara izložbenog prostora okupilo se više od 360 izlagača iz čak 27 zemalja, potvrđujući status ovog sajamskog trojca kao jednog od najvećih i najraznovrsnijih u regiji.

Sajam je u ime predsjednika Vlade otvorio Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Majdak je, obraćajući se prepunoj dvorani, naglasio da Ministarstvo stoji uz ovaj projekt od samih početaka te da je njegova važnost iz godine u godinu sve veća.

- Potreban nam je ovakav sajam koji se održava pod motom ‘Sajam kakav poljoprivreda zaslužuje’. Ali ovaj sajam ne zaslužuje samo poljoprivreda zaslužuju ga i Zagreb i cijela Hrvatska. Sajmovanje nam je izuzetno potrebno kako bismo poljoprivrednicima što brže, jasnije i konkretnije pokazali suvremena rješenja bez kojih razvoj više nije moguć- poručio je Majdak. Njegove riječi odjeknule su posebno snažno jer su se savršeno uklopile u atmosferu paviljona,od blještave nove mehanizacije na CroAGRO-u, preko autentičnih proizvoda domaćih OPG-ova i bezglutenskih specijaliteta, pa sve do najmodernijih tehnologija ambalaže i grafičke industrije na Modernpak&Intergrafici.

Direktorica Zagrebačkog velesajma Renata Suša istaknula je kako sva tri sajma zajedno čine jedinstven put „od polja, preko prehrambene industrije, do ambalaže i dizajna“, čime se stvara cjelovita priča o suvremenoj proizvodnji baš ona kakvu je Majdak u svom govoru pozvao da zajedno jačamo.

Ovaj trostruki sajamski spektakl tako je već prvog dana dokazao da ne nudi samo izložbene prostore, nego i inspiraciju, konkretna rješenja i jasnu viziju smjera u kojem hrvatska poljoprivreda želi i mora ići.