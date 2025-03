Majka (32) i dijete (2) poginuli u naletu vlaka: 'Bože, zašto su otišli u smrt, ostavila je i pismo'

Probudilo nas je sve to oko 5 sati. Isprva nam nije bilo nimalo čudno sve to jer se tu svako malo dogodi nesreća. Kuća nam je uz prugu, nagledali smo se svega. Pobrojiti ih ne mogu. No ovo je bilo drugačije, tuga je bila velika među svima. Onda smo ujutro shvatili i zašto, ispričala nam je mještanka koja živi blizu pružnog prijelaza i stajališta u mjestu Zapolje kraj Nove Gradiške.

Tamo je u petak, oko pola sata iza ponoći, u naletu brzog vlaka poginula žena (32). U naručju je držala svoje dvogodišnje dijete, koje je također stradalo.

- Oko 00.35 sati na željezničkoj pruzi, južni kolosijek, u blizini željezničkog stajališta Zapolje došlo je do naleta putničkog vlaka na ženu (32) i dijete (2), koji su na mjestu događaja smrtno stradali. Prometovanje vlakova je južnim kolosijekom od 00.34 do 2.40 sati, tijekom trajanja očevida. bilo obustavljeno te se odvijalo sjevernim kolosijekom. Policijski službenici u vezi navedenog dostavljaju izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu - rekli su iz brodsko-posavske policije.

Nezapamćena tragedija duboko je potresla cijeli novogradiški kraj. Mlada majka, kako doznajemo, živjela je u mjestu nekoliko kilometara dalje. Putničkim vlakom je krenula prema Zapolju nešto poslije ponoći. Izašla je na stanici, prešla na drugu stranu i pred kraj stajališta čekala brzi vlak koji je dolazio iz smjera Zagreba.

- Ujutro smo saznali što se zapravo dogodilo. Sve se vrlo brzo proširilo i društvenim mrežama. Jednostavno ne znam što bih rekla, to je velika tragedija. Žao mi je što se ovo sve dogodilo. Ostavila je i nekakvo pismo navodno. Bože, zašto je odvela sebe i dijete u smrt? - pitaju se šokirani mještani.

Na rubu su suza. Spomenuli su i oproštajno pismo koje je mlada majka ostavila na društvenim mrežama, a koje se vrlo brzo proširilo. U njemu je zatražila od svih da joj oproste ako im je nešto ružno učinila. Navela je i navodne razloge zbog čega je napravila ovaj strašni čin. Napisala je da imala puno patnje i boli koju je proživjela, ali i da je prošla puno vrijeđanja i upiranja prstom od obitelji.

Kako neslužbeno doznajemo, u toj obitelji ranije je postupala policija. Problem je najčešće bio oko viđanja djeteta. Policija nije utvrdila nikakvo kazneno djelo već je sve prebacila na Hrvatski zavod za socijalni rad.

Ne čekajte, potražite pomoć ako vam je potrebna

Ako vam treba pomoć, možete je zatražiti na ove brojeve telefona za psihološku pomoć:

Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu – KBC Zagreb

U sklopu Klinike djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.

Psihološki centar TESA

Telefon za psihološku pomoć radnim danom od 10 do 22h: 01 4828 888

Internet savjetovalište – 0 – 24 sata, svim danima: psiho.pomoc@tesa.hr

Kako si?

Savjetovanje putem e-maila i u prostorima Udruge: savjet@kakosi.hr

Hrabri telefon – savjetodavna linija za roditelje i djecu

Besplatna savjetodavna linija za djecu: 116 111 i besplatna savjetodavna linija za roditelje: 0800 0800, otvorene radnim danom od 9 do 20h. Chat otvoren radnim danom od 15 do 19h i savjetovanje putem e-maila: savjet@hrabritelefon.hr i hrabrisa@hrabritelefon.hr

Plavi telefon

Besplatna savjetodavna linija: 01 4833 888, savjetovanje putem e-maila: info@plavi-telefon.hr