Majka bolesnog mladića (23): Da imamo kombi, sve bi bilo lakše, mogli bismo ići svuda

Kombi s kliznim vratima na koji bi se još dala ugraditi i rampa za kolica, okrenuo bi Aniti Skrbin (46) i njenom sinu Andreju (23) život na bolje. Nezamislivo bolje. Jer ovaj mladić koji ima Downow sindrom i još niz bolesti zbog kojih može napraviti samo par koraka te ne govori, ne jede sam i ne oblači se sam, već je gotovo prerastao svoju brižnu majku. A obožava život više od svega.

Stalno želi biti vani

- Veseo je, dobar, drag, u svom svijetu, ali neopisivo vedar. Obožava prirodu i neizmjerno se veseli svakom izlasku iz kuće. Oduvijek je takav. Da može, stalno bi bio vani. On ne govori, ali prima informacije i daje mi povratne signale koje ja razumijem. Tako da znam koliko je zaljubljen u vanjski svijet - rekla je Anita. Da bi mu to omogućila, svakodnevno ga vodi u šetnje, ponekad na izlete... Redovito moraju i kod liječnika. Izvede ga do auta u kolicima, potom ga digne na ruke i stavi u auto, a onda još mora sklopiti teška kolica i ukrcati ih. Da se i sama nedavno nije teško razboljela, možda bi, tko zna, tako mogla i doživotno. Jer nema toga što Anita sa sjajem u očima neće omogućiti svom sinu. Međutim, prije godinu dana dobila je karcinom jezika i vrata. Rezali su joj vrat, odrezali i pola jezika kojeg su kasnije rekonstruirali. Prošla je i kemoterapije. Danas je bolest pod kontrolom, ali bolovi od reza na vratu i u rukama su nepodnošljivi. U takvom stanju, Andreja diže sad već zadnjim atomima snage. I zato bi im auto u koji ga može samo ugurati skupa s kolicima uvelike olakšao život.

Čekat će dok ne skupi novac

Dobavljači koji su se uključili u ovu priču ponudili su auto za 14.900 eura i rampu za 8.100 eura te su velikodušno pristali pričekati mjesec dana dok Anita skupi potreban novac.

- Većinom sama sve u životu rješavam i veliki sam borac. No, ova me moja bolest malo poljuljala i sada stvarno trebam pomoć - rekla je Anita kojoj je prije sedam godina umro i suprug, a uz Andreja ima i kćer (21) kojoj nastoji omogućiti normalan, što bolji život. Potpora su joj ostatak obitelji i prijatelji, bez kojih, kaže, ne bi mogla zamisliti život u kojem je ovako hrabra i borbena.

Obitelji možete pomoći uplatom na račun Anita Skrbin, IBAN: HR6023400093511188659, Opis plaćanja: Andrejevo putovanje