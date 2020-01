Majka: Filip je psihopat, a drugi sin prijeti mi da će me zaklati!

Imam i Filipa, starog 24 godine, koji ne živi s nama, unajmio je stan negdje u Spinutu, ali ne znam gdje. S njim gotovo da nemam kontakta jer je, nažalost, i on psihopat, rekla je Etel Zavadlav prije deset mjeseci, u ožujku prošle godine na Županijskom sudu. Tamo je dala svoj iskaz protiv Filipovog brata kojeg je prijavila za prijetnje smrću, javlja Slobodna Dalmacija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U postupku protiv mladića bio mu je određen istražni zatvor u kojem je bio tri mjeseca, od ožujka do lipnja. U travnju prošle godine je Općinsko državno odvjetništvo podiglo optužnicu u kojoj ga terete da je 15. ožujka u stanu uzeo majčina psa i htio ga izvesti u šetnju, a kad mu je ona rekla da ostavi psa, zaprijetio joj je da će ju zaklati na spavanju.

Zbog te prijetnje ga je i prijavila, no suđenje je odgođeno nekoliko puta jer se na sudu nisu pojavljivali. Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, mladić se nalazi na odvikavanju u Crnoj Gori.

Etel je u svjedočenju objašnjava obiteljsku situaciju. Rekla je da se dva puta udavala i da ukupno ima petero djece iz ta dva braka. Za Filipa je rekla da je psihopat, no nije precizirala zašto to misli o svome sinu.

Za mlađeg sina, kojeg je i prijavila, je rekla da je sve bilo idilično, dok prije više od godinu dana u "njegov život nije došla ta strašna i grozna droga od koje je jednostavno poludio".

- Ja sam ga obožavala i on je volio mene i tako je bilo sve do 2017. godine, odnosno dok se nije počeo drogirati. U ljeto je bio na nekom festivalu, tamo je počeo konzumirati drogu, i kad se vratio, počele su katastrofe, vratio se kao druga osoba i završio je u bolnici. Kad je izišao, nije želio nastaviti liječenje ni u ambulanti ni u komuni, iako je stalno obećavao da će to napraviti - rekla je.

- Nikad ranije nije bio prema meni fizički nasilan niti mi je prijetio. Ovo sam prijavila jer mi nije svejedno, njegovo se stanje stalno mijenja i nije nemoguće da bi te prijetnje mogao i realizirati. On živi u svijetu u kojem je klanje ljudi postalo normalno. Pokojnog su Gorana Vidića (18-godišnjak koji je ubijen na splitskoj Zapadnoj obali u studenom 2016. godine, a zbog čega je 20-godišnji Karlo Gustav Krivec pravomoćno osuđen na četiri godine zatvora – nap. a.) zaklali, a on je bio njegov prijatelj. Bio je i u društvu obitelji Vrkić, a u toj je obitelji brat brata zaklao (Drago Vrkić osuđen je pravomoćno na šest godina zatvora za ubojstvo brata Borisa u lipnju 2015. godine u splitskoj Radunici – nap. a.). Zato govorim da je to u njihovom svijetu normalno i normalno je da sam se prepala, ali više za njegov život nego za svoj, jer on se ponaša tako da provocira ljude. Može se dogoditi da uđe u situaciju u kojoj će netko njega ubiti - ispričala je prošle godine pred sucem majka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bila je i zadovoljna što joj je sin u istražnom zatvoru.

- Mora tamo ostati jer njemu se mora pomoći da se liječi. Moj stariji sin (onaj zbog kojeg je navodno Filip i krenuo u pokolj, op. a) također je evidentirani narkoman. Predlažem da se njega prisili na liječenje jer bilo koja kazna bez liječenja neće ostvariti svrhu - rekla je tad.