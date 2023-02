Majka Hrvata koji je uhićen u Zambiji: 'Dobila sam poruku jučer 'Dolazimo'. Samo plačem'

Na mobitel sam jučer dobila poruku 'Dolazimo'. Poslao ju je valjda Damir. Sad sam upravo na televiziji vidjela da su i on i supruga pušteni iz zatvora. Samo plačem, ispričala je za 24sata majka Damira Magića, koji je zajedno sa suprugom i još tri para uhićen u Zambiji početkom prosinca.

- On mene jako čuva jer zna da imam slabo srce, nije me htio kontaktirati da me ne povrijedi jer zna da ovako plačem. Prvi put da mi je poslao poruku u ova dva mjeseca otkako je otišao u Zambiju. Baš sam rekla ne znam plačem li od sreće ili od tuge, nemam više ni suza, sve sam isplakala, teško vam je to, tko to nije probao ne zna. Samo je važno da mi se vrati. Čula sam preko TV-a da trebaju napustiti zemlju što prije. Sve ostalo su mi javljali prijatelji i prijateljice i pratila sam neprestano vijesti - ispričala je za 24sata Mirjana Magić.

Danas je sud odlučio pustiti ih da se vrate u Hrvatsku, za što imaju rok od 48 sati. Sve je potvrdio i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na konferenciji za medije.

Sjetila se kako joj je sin stigao par dana prije puta u Zambiju.

- On je meni samo par dana prije puta rekao: "Mi bi posvojili dijete, nisam se složila s tim, rekla sam da malo pričekaju, rekla sam da nisam uopće znala da idu u Zambiju. Bratić mi je javio, znaš gdje ti je Damir. Rekla sam ne budi smiješan, pa je rekao: "Otišli su ti tako daleko na posvajanje. Oni su čuli da tamo mogu brže posvojtii, da je već stotinjak djece ušlo u našu zemlju. Oni su odrasli ljudi, tako su otišli, nadam se da će mi se što prije vratiti, nisu ni trebali biti suđeni, oni su vam tako čisti kao sunce. Još je meni bilo jako žao što su bili zatvoreni tamo s njihovim koljačima, lopovima, njihovi zatvori su pretrpani. I oni su njih zatvorili, to mi je strašno - ispričala nam je Damirova majka.

