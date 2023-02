Grlić Radman: Sud u Ndoli je odbacio optužbe protiv Hrvata

Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, sazvao je konferenciju za medije na kojoj je komentirao puštanje osam Hrvata iz Ndole, kao i razoran potres u Turskoj te situaciju sa Srbijom.

- Čini mi se da znamo kako je bilo u Hrvatskoj. Ovdje su ljudske žrtve velike, ogromne - rekao je ministar i poručio kako se tijekom jutra čuo s turskim kolegom i ponudio pomoć kao što je i Turska nakon potresa na Banovini priskočila u pomoć.

- U potresu su stradale dvije hrvatske državljanke, no one su izvan životne opasnosti. Oko 1000 je smrtno stradalih, više od 5000 ozlijeđenih. Gotovo je 3000 srušenih objekata - rekao je ministar.

- Pratit ćemo razvoj situacije, nadam se da neće biti novih žrtava - rekao je.

Što se tiče hrvatskih državljana u Zambiji, ministar je rekao kako je sud odbacio optužnicu protiv njih i dodao kako oni moraju u roku od 48 sati napustiti Zambiju.

- Ovaj slučaj pratimo od 7. prosinca, tijekom cijelog postupka Hrvatska je pružala konzularnu pomoć koju smo dužni ostvarivati za svakog hrvatskog državljanina - rekao je.

Dotaknuo se i Pavličeka koji je zaustavljen na graničnom prijelazu u Srbiju. Ministar je rekao kako je zadržan tamo nekoliko sati te da je dobio i službeni dokument o zabrani ulaska.

- Čim sam saznao za navedeni slučaj od Tomislava Žigmanova, ja sam stupio u vezu s Dačićem kojem sam iskazao zabrinutost i nezadovoljstvo. Već smo ostvarili dva susreta na kojima smo dogovorili hodogram o rješavanju bilateralnih pitanja. Ovakve događaje smatram da ne bi trebali zasjeniti ono započeto - rekao je Grlić Radman te dodao kako su jutros pozvali veleposlanicu Srbije.

Grlić Radman je rekao da je, što se tiče slučaja u Zambiji, idući korak iskazati zaštitu i brigu za djecu koja imaju hrvatske dokumente.

- Djeca su hrvatski državljani, vidjet ćemo. Oni imaju hrvatske isprave pa ih smatramo hrvatskim državljanima. Zato imaju zaštitu - rekao je ministar.

- Hrvata u Turskoj ima puno, teško je reći koliko u toj regiji. Za sada je srećom samo dvoje lakše ozlijeđeno - rekao je ministar.

Što se tiče Pavličeka, Grlić Radman je rekao da je on trebao zvati MVEP te da je kontaktirao generalnog konzula tek u nedjelju ujutro. U Srbiju je išao s diplomatskom putovnicom.

- Žao mi je da se to dogodilo i da je bio zaustavljen. Da je išao zajedno s nama 28. siječnja na bunjevačko prelo, možda je to bila jedna propuštena prilika. On ističe da je član Saborskog odbora za Hrvate izvan RH. Mislim da je to bila jedna prilika - rekao je ministar.

Na pitanje oko "ne-tema", Grlić Radman je rekao da se minoriziraju sve "doista važne teme" u kojima je Vlada ostvarila velika postignuća. Izrazio je podršku glasnogovorniku Vlade Marku Miliću.

- Da ti SMS-ovi cure, to bi trebalo biti stvar istrage - rekao je ministar te poručio da "što god vam rekao, vi ćete to protumačiti na svoj način".

- Treba poštivati neki red. Mi ovdje imamo javni linč. Mislim, i vi malo razmislite, kako biste vi reagirali kada biste vaši SMS-ovi tako bili prikazani javno? - upitao je novinare ministar.

