Majka i troje djece ostali bez doma: Zovu ih i nude im pomoć

Nakon teksta u 24sata nekoliko me ljudi nazvalo i ponudili su mi pomoć. Bilo je onih koji su mi na telefon rekli kako bi donirali novac, dok je bilo i obećanja da će nas donirati građevinskim materijalom. Dobila sam i obećanje iz poduzeća gdje radim da će nam pomoći građom za krovište. No, za sada ništa konkretno, kazala nam je u srijedu Mirjana Višak, kojoj je u nedjelju u požaru izgorjelo krovište kućice u kojoj je do neki dan stanovala zajedno sa tri sina.

Samohrana majka sinova u dobi od 13, 19 i 20 godina je podnijela zahtjev Općini Kalnik za pomoć, kao i Centru za socijalnu skrb iz Križevaca, koji su im i ranije pomogli u obnovi kamene kućice stare više od 100 godina koju je naslijedio njezin najstariji sin Karlo (20) koji se u trenutku požara nalazio u kući s sedam godina mlađim Kristijanom. Iz Općine su joj rekli kako će im pomoći, jer im je između ostalog cilj da se mladi ljudi zadrže u naselju Vojnovcu Kalničkom, nadomak Križevcima. Isto tako nam je potvrdila da su iz Centra za socijalnu skrb Križevci, najavili kako će im pomoći s oko 3 500 kuna.

Podsjećamo, vatra je buknula zbog neispravnog dimnjaka koji je zagrijao drvenu gredu koja je dodirivala dimnjak i proširila se na krovište kamene kuće. Za nekoliko trenutaka je izgorjelo krovište, ali i prostorije koje su prije dvije godine obnovili od svojih skromnih prihoda, te im je bila namjera da uskoro promijene krovište jer je prokišnjavalo, no nesreća je bila brža od njih. Šteta se procjenjuje na oko 70 000 kuna, i skromna obitelj ne može bez tuđe pomoći sanirati štetu na kućici, jer su im prihodi skromni.

Trenutno su smješteni kod oca djece u susjednom naselju, kojeg je majka Mirjana napustila prije gotovo 13 godina nakon što se rodio najmlađi sin i tad su se preselili u Vojnovac Kalnički, jer kućica nije pogodna za stanovanje.

Tog kobnog dana u kući su ostali spavati najstariji Karlo i najmlađi Kristijan (13) koji je u noći naložio peć. Ispričao nam je da je kroz polusan oko 5,30 sati čuo neko pucketanje, ali je pomislio da se radi o miševima koji su redoviti gosti na tavanu.

- Odjednom se Karlo proderao da bježim jer je izbio požar. Istrčao sam iz sobe koja se već punila dimom. Ubrzo su u došli susjedi, vatrogasci koje je Karlo zvao, te roditelji i stariji brat, Valentino (19) koji su pomagali ocu oko izvlačenja ogrjeva iz šume i smještaju – ispričao nam je Kristijan. Uspjeli su spasiti uspjeli spasiti škrinju i perilicu rublja, te nešto odjeće, dok je namještaj u tri prostorije kako i sanitarije u kupaonica vatra progutala.