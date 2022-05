Majka malene Nikoll bi mogla u zatvoru odlužiti i do 15 godina

Danas je završen dokazni postupak. Održane su završne riječi, presuda će biti objavljena u srijedu u 10 sati, rekao je Slaven Vidmar, sudac Županijskoga suda u Slavonskom Brodu, inače predsjedavajući sudskog vijeća u ovom slučaju. Kako je dodao, tijekom dokaznog postupka ispitano je dvadesetak svjedoka, ispitani su vještaci, pribavljena je dokumentacija o socijalnoj anamnezi.

- Nije odbijen ni jedan dokazni prijedlog, svi su usvojeni i provedeni. Na današnjem dokaznom postupku ispitano je još dvoje svjedoka, svoj iskaz dale su obrane okrivljenika - rekao je jučer Vidmar. Još jednom je ponovio koja bi mogla biti visina kazne za prvooptuženu - Mirelu Dedić - mamu djevojčice Nikoll te za drugooptuženog - Danijela Dedića - oca malene Nikoll Dedić.

- Za najteže kazneno djelo koje se stavlja na teret jednom od optuženika zakonom je predviđena kazna zatvora u trajanju od 3 do 15 godina. Povreda djetetova prava, za što se tereti drugookrivljeni, predviđa kaznu zatvora u trajanju od jedne do pet godina. Sudac Vidmar nije želio govoriti o visini kazne koju će donijeti sudsko vijeće. Kako je naglasio, to ostavlja za srijedu. Bude li presuda u trajanju pet ili više godina zatvora, to znači da će okrivljeni iz sudnice automatski otići u zatvor.

Podsjetimo, dvoipolgodišnja Nikoll Dedić iz Nove Gradiške je prije nešto više od godinu dana brutalno pretučena. Djevojčica je na Uskrs 2021. godine preminula u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici, i to od posljedica ozljeda koje joj je nanijela vlastita mama. Tatu djevojčice tereti se za nasilje u obitelji i zanemarivanje dvoje djece, od kojih je jedno Nikoll. Uz to, tek se treba utvrditi stupanj odgovornosti djelatnika Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, za koje je stručno povjerenstvo Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na zahtjev Županijskog državnog odvjetništva utvrdilo da je bilo propusta. Na više od pedeset stranica detaljno su opisani svi detalji nestručnog, nezakonitog i nepravovremenog postupanja u slučaju Nikoll. Socijalni radnici i psiholozi Centra donosili su površne odluke ne mareći o emocijama i interesima djevojčice, a mami malene, kao žrtvi dugogodišnjeg obiteljskog nasilja i zlostavljanja, nisu pružili adekvatnu pomoć. Uz to, malenu su vratili u biološku obitelj, unatoč povijesti nasilja.

