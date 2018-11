'Majka me uvjerila da imam rak i distrofiju. Zato smo ju ubili...'

"Da ima grob, došla bih mu, zapalila svijeću. I rekla bih mu: Sine, čekaj me. Živa ne mogu k tebi na nebo."

Nagovorila sam ga da mi ubije majku, svjedočila je Gypsy Blanchard (27) na sudu u četvrtak u Missouriju. Iako je sama za isti čin dobila 10 godina zatvora, njezinom dečku Nicholasu Godejohnu prijeti doživotna kazna.

Prijatelji i odvjetnici Gypsy Blanchard potvrdili su da ju je njezina majka Clauddine 'Dee Dee' Blanchard godinama držala zatočenu u njihovoj kući. Osim toga, natjerala ju je da godinama bude u invalidskim kolicima, a svu njihovu okolinu uvjerila je da je Gypsy teško bolesna.

Gypsy Blanchard is set to testify in the murder trial of her ex-boyfriend Nicholas Godejohn. Prosecutors say they worked together in the killing of Gypsy's mother Dee Dee Blanchard. WATCH LIVE: https://t.co/3yjlrd8IG2 pic.twitter.com/ZSOhcMnbNr — Law & Crime (@lawcrimenews) November 15, 2018

Zbog toga je Gypsy imala vrlo malo formalnog obrazovanja. I dok su njezini prijatelji mislili da boluje od teške bolesti, Gypsy je zapravo bila zdrava, piše Daily Mail.

Ona i Nicholas započeli su vezu 2015. godine, a upoznali su se na kršćanskoj stranici za dopisivanje. Svoje poruke prezentirali su sucu istrage. Godinu dana su planirali ubojstvo Gypsyne majke, a Nicholasovi odvjetnici na sudu su rekli da ima autizam, zbog čega nije znao što radi.

Gypsy je bila prvi svjedok na suđenju i detaljno je opisala odnos sa svojom majkom. Ispričala je kako ju je majka navela da misli da ima mišićnu distrofiju, rak i druge teške bolesti. Tek je u svojoj 19. godini počela shvaćati da nije toliko bolesna koliko joj je majka govorila da je, a u zatvoru je shvatila da je savršeno zdrava.

Gypsy Blanchard takes the stand in ex-boyfriend's murder trial: 'I talked him into it.' https://t.co/KLFNAIbOUq pic.twitter.com/4U2o0tw4NW — KSDK News (@ksdknews) November 15, 2018

Rekla je sucu i poroti da ju je bilo strah reći doktorima da njezina majka laže. Ona ju je udarala i izgladnjivala, a jednom ju je čak i zavezala za krevet na dva tjedna kad je pokušala pobjeći.

- Bojala sam se nje više nego ikog drugog - ispričala je Gypsy.

S Nicholasom je uglavnom razgovarala i dopisivala se o seksu, ljubavi i zajedničkom životu. No njihove poruke postajale su sve mračnije i počeli su razgovarati o ubojstvu, ljepljivoj traci i noževima. Imali su svoje "mračne strane" i poticali su ih, rečeno je na sudu.

- Učinio sam to jer me Gypsy zamolila. Mislila je da je to jedini način da nas dvoje budemo zajedno - kazao je Nicholas na sudu.

Da je 'Dee Dee' ubijena prijavili su njezini prijatelji koji su na Facebooku vidjeli čudnu objavu.

- K***a je mrtva - pisalo je. Objavu je napisala Gypsy koja se pravila da je Nicholas.