Majka mladenke koju je ubila pijana vozačica na dan svadbe: 'Plesale smo, bila je presretna'

Foto: Facebook

Svega par sati prije kobne nesreće mladenka je s majkom zaplesala na pjesmu Bruno Marsa, 'Just the Way You Are'. Plesale su same pred cijelom salom. Bilo je to iznenađenje za majku

Željela je da noć traje zauvijek. Rekla mi je da je to najbolji dan u njenom životu, rekla je ožalošćena majka mladenke koja je na dan vjenčanja poginula u prometnoj nesreći. Tek nekoliko sati nakon što su se oženili, velika tragedija zadesila se Samanthu i Arica u Južnoj Karolini. Dok su odlazili sa svoje svadbe, pijana vozačica zabila se automobilom u njih. Samantha je preminula u bolnici, dok je njezin suprug teško ozlijeđen, javlja NY Post. Iznenadili majku u sali Svega par sati prije kobne nesreće mladenka je iznenadila majku. Pred cijelom dvoranom pozvala ju je na podij i same su otplesale na pjesmu Brune Marsa 'Just the Way You Are'. - Bilo je to iznenađenje za najbitniju osobu u njezinom životu, tako su me najavili. Nikad nisam vidjela da sjaji kao tog dana - rekla je očajna majka. Foto: Facebook Ubila ju je pijana vozačica Jamie Komoroski, 25, pijana vozačica koja je usmrtila novopečenu mladenku i teško ozlijedila mladoženju samo nekoliko sati nakon njihova vjenčanja, za noć Vještica odjenula se kao Bud Light boca. Foto: Facebook Pila je tekilu i pivo Ona nije ozlijeđena u nesreći. Komorski je odbila alkotest na mjestu nesreće, ali je, kako navodi NY Post, zaudarala na alkohol. Foto: Facebook Policiji je navodno rekla da je popila jednu čašicu tekile i jedno pivo, i to sat vremena prije nego što se zabila u auto u kojem su bili mladenci. Foto: Facebook Mladoženja u teškom stanju Prema izvještaju, ona se unajmljenom Toyotom zabila u Golf, a očevid je pokazao da je počela kočiti netom prije nego što se zabila u njih. Optužena je za ubojstvo iz nehaja i tri kaznena djela vožnje pod utjecajem. Aric ima ozljedu mozga, kao i nekoliko slomljenih kostiju. U ozbiljnom je stanju u bolnici i već je prošao dvije operacije. Uz njega su ozlijeđena i dva njegova rođaka.