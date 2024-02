Majka: 'Ne želim da prestane kontaktirati s ocem, no strah me dijete ostaviti s njim nasamo'

Upozoravala sam Centar da je moj bivši partner suicidalan i da me strah ostaviti dijete s njim, no nitko mi nije vjerovao, kaže sugovornica, čiji se bivši partner i otac njezina djeteta nedavno pokušao ubiti u jednoj ustanovi, u čemu su ga, nasreću, uspjeli spriječiti. Dijete živi s majkom, a s ocem ostvaruje osobne odnose. On nekoliko puta tjedno po dijete dolazi u vrtić, a dijete je i svaki drugi vikend kod njega.

- Strah me je davati mu dijete dok se ne utvrdi da je stabilan. Sud i Centar za socijalnu skrb imali su informacije da se već pokušao ubiti i nisu ništa poduzeli. Nadam se da će sad početi raditi svoj posao jer je evidentno da se ne može skrbiti o djetetu - kaže nam majka, koja je od suda zatražila da mu se privremeno, dok ne bude izliječen, oduzme pravo viđanja djeteta.

Kako bi zaštitili interes djeteta, ne navodimo imena roditelja niti detalje koji bi mogli štetiti dobrobiti djeteta.

- Predala sam prijedlog za privremenom mjerom prema kojoj bi otac dijete mogao viđati samo uz nadzor - rekla je odvjetnica majke dodavši kako je riječ o hitnoj mjeri i da se nada da će sud tako i reagirati.

- O konkretnom slučaju ne mogu govoriti, no načelno govoreći, kod odlučivanja o skrbi uzima se u obzir utvrđivanje činjeničnog stanja, a odluka se donosi na temelju stručnih analiza - rekla je odvjetnica oca.

U Centru za socijalnu skrb svojedobno su konstatirali kako je s njim vrlo teško ostvariti suradnju jer je sklon optužbama i neprihvaćanju nadležnosti Centra. Jednom je čak u telefonskom razgovoru sa zaposlenicom Centra izjavio "da mu je dosta svega", a kako je prethodno kroz razgovore u Centru verbalizirao suicidalne namjere, iz Centra su, s obzirom na potencijalnu opasnost situacije, telefonski kontaktirali Hitnu pomoć i dali joj muškarčeve podatke.