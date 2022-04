Majka nestalog kuhara s broda Moskva: 'U bolnici na Krimu je 200 momaka s opeklinama'

Vidjela sam sve dečke s opeklinama. Ne mogu vam opisati koliko je to teško bilo, no nisam pronašla svog sina, rekla je Irina Škrebec za ruski Insajder. Njen sin Jegor bio je kuhar potonulog ruskog broda 'Moskva', piše The Telegraph.

On se sada vodi kao nestali, a Irina je zajedno sa suprugom Dmitrijem otišla u bolnicu na Krimu kako bi pronašli sina.

- U bolnici je bilo 200 ljudi, a krstaričina posada broji više od 500 ljudi. Gdje su ostali? - upitala je Škrebec.

Otkrila je da su lokalni dužnosnici odbili njen zahtjev da vidi popis članova posade Moskve koji su ubijeni i koji se vode kao nestali. Majka drugog člana posade ispričala je za Novaju Gazetu da je njen sin živ te daje u bolnici. Dodala je da je u potonuću poginulo 40 ljudi.

Ratni brod 'Moskva' potonuo je prošlog četvrtka u Crnom moru. Ukrajinci tvrde kako su je oni potopili svojim raketama, dok su Rusi to opovrgnuli te su za sve okrivili eksploziju streljiva.

Na društvenim mrežama kruže snimke trenutka navodnog požara i crnog gustog dima koji je šiktao s broda. Na njoj se osim 'Moskve' mogu vidjeti i drugi brodovi koji mu se približavaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Posljednje snimke prije potonuća 'Moskve'

