Majka prvašića koji ne pohađa vjeronauk: 'Stavili su ga da sjedi okrenut leđima od ostalih'

Razgovarali smo s majkom jednog prvaša iz osnovne škole na jugu Hrvatske. Kaže da joj je sin, iako ne ide na vjeronauk, morao prisustvovati nastavi

<p>Majka prvaša u jednoj osnovnoj školi na jugu Hrvatske tvrdi da su njenog sina, suprotno njenoj i njegovoj volji, zadržavali na satovima vjeronauka. Kako kaže, posjeli su ga na kraju učionice i okrenuli ga leđima od ploče i ostatka razreda. Identitet dječaka, majke, kao i lokacija škole poznati su redakciji, ali nećemo ih otkrivati zbog zaštite maloljetnika.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </p><p>- Iz škole su nas obavijestili kako zbog nedostatka prostora i situacije s Covidom-19 ne mogu naći nijedno drugo rješenje za mog sina i drugu djecu koja ne žele ići na vjeronauk, osim onog da ostanu u razredu. Rečeno mi je iz škole da će sjediti u stražnjem dijelu učionice okrenut leđima. To je bilo u petak prvog tjedna škole, dan nakon roditeljskog sastanka. Rečeno mu je da sjedne u zadnji red, okrenut zidu, te da bude tiho i ne ometa nastavu. To je bilo potpuno neprihvatljivo i ponižavajuće. Odbili su promijeniti raspored i staviti vjeronauk na početku ili kraju nastave, što bi vrlo lako riješilo problem. Osim toga, bilo je praznih učionica i dvorana. Da nije, ne bi mu sada našli smještaj - tvrdi majka dječaka.</p><h2>Okrenut leđima</h2><p>Kako kaže, obratila se i ravnatelju, ali on joj nije odgovorio.</p><p>- Poslala sam mu mail, u kojeg sam uključila i Ministarstvo prosvjete, ali već sljedećeg dana posjeli su mog sina u zadnji red zajedno s još jednim djetetom. Morali su biti na vjeronauku kao da se radi o uobičajenom satu. Kad je moj sin izrazio neslaganje, rečeno mu je da se mora prilagoditi - priča majka.</p><p>Kako kaže, sin joj je rekao da je u učionici trebao sjediti leđima okrenut ploči, ali je odbio.</p><p>- Okrenuo se i sjedio normalno - kaže majka.</p><p>Naposljetku, obratila se institucijama, a dječak je napokon prošlog tjedna premješten u drugu učionicu tijekom trajanja vjeronauka, kaže majka.</p><p>Pokušavali smo telefonski doći do ravnatelja škole, ali bio je nedostupan. Poslali smo mu i pismeni upit u kojemu smo jasno zatražili odgovore na pitanja je li učenik morao provoditi satove vjeronauka u zadnjoj klupi, leđima okrenut ploči, zbog čega su to učinili te čija je to odluka. Također, upitali smo ga i je li ikad razgovarao s učenikovom majkom.</p><h2>Odgovor ravnatelja</h2><p>- Jedan od specifičnih ciljeva Školskog kurikuluma škole je poštivanje različitosti, tako da ova situacija o kojoj imate upite je u suprotnosti sa svim našim nastojanjima i oblicima odgojno-obrazovnog rada. Učenik koji je “morao provoditi satove vjeronauka u zadnjoj klupi” bio je nazočan na dva sata vjeronauka (prvi put 14. 09. sa slušalicama na uhu u dogovoru sa majkom i učiteljicom, i drugi put 21.09. 2020.) iako ga ne pohađa, isključivo zbog poštivanja Uputa i preporuka za rad u uvjetima povezanima s COVID 19 gdje je naglašeno da se učenici iz različitih nastavnih odjela ne miješaju kako bi se izbjegle situacije zaraze Corona virusom. O svemu tome roditelji su bili obaviješteni na vrijeme na roditeljskom sastanku održanom 10. 09. 2020., te su se roditelji složili s prijedlozima učiteljice, a majka koja nije nazočila sastanku informirana je usmeno i detaljno. Čim je majka pokazala negodovanje vezano za boravak djeteta u razredu tijekom vjeronauka, osigurano je zbrinjavanje učenika van učionice. Zatečen sam reakcijom majke koja je unatoč brzom rješavanju ove situacije zatražila pomoć institucija i novina iako smo pokazali spremnost za rješavanje iste - rekao nam je ravnatelj škole. S druge strane, majka kaže da navodi ravnatelja nisu dogovoreni s njom.</p><p>- To je laž. Sastala sam se s učiteljicom u prvom tjednu škole i rekla joj da to nije u redu. U nekoliko navrata sam to ponovila. Oni su mi kazali da donesem bojice i slušalice da dječak bude tih, ali nisam mu dala ništa od toga jer to nije moja odgovornost. On ni nema slušalice - tvrdi majka.</p><p>Iz škole su nam neslužbeno rekli da, prema njihovim saznanjima, dječak nije bio okrenut leđima ploči, već se nalazio u kutnom prostoru gdje se inače djeca tijekom cjelodnevnog boravka igraju. U međuvremenu, o slučaju je obaviješten Ured pravobraniteljice za djecu, koji je 28. rujna o primljenoj pritužbi izvijestio Ministarstvo obrazovanja i Prosvjetnu inspekciju te preporučio da se slučaj ispita.</p><h2>Sumnja na diskriminaciju</h2><p>Iz Ureda pravobraniteljice navode da nije prihvatljivo da vjeronauk, kao i svi drugi izborni predmeti u školama po rasporedu budu u sredini nastave, a da se pritom djeci koja ih ne pohađaju u školi ne osigura zaštita, skrb i kvalitetno provođenje vremena. Kako kažu, redovito su preporučivali da nastava tog predmeta bude na početku ili kraju dnevnog rasporeda, a u slučaju kada to nije moguće, škola za to vrijeme treba privremeno zbrinuti djecu. Naša je preporuka i da škole o tim pitanjima u dogovoru s roditeljima nađu rješenje koje će odgovarati djetetu, navode iz Ureda pravobraniteljice. Osim toga, navode, u ovom slučaju žele upozoriti da u smislu Zakona o suzbijanju diskriminacije, prisiljavanje učenika da sjede na nastavi vjeronauka ili očekivanje od učenika da sjede na nastavi vjeronauka iako nisu izabrali taj izborni predmet, ukazuje da se radi o sumnji na diskriminaciju po osnovi vjere i/ili uvjerenja.</p><p>Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja ističu da ravnatelji u skladu sa svojim nadležnostima organiziraju rad škole i rade raspored sati prema mogućnostima škole (prostornim i kadrovskim) i to isključivo u najboljem interesu učenika. Problem koji se javlja prilikom izvođenja pojedinog izbornog predmeta kojeg ne pohađaju svi učenici jednog razrednog odjeljenja veći broj ravnatelja riješio je na način da se ti predmeti u što većoj mjeri izvode prve ili zadnje satove jednog dana ili ukoliko to nikako nije moguće, organiziraju boravak djece za vrijeme trajanja izbornog predmeta kojeg ta djeca nisu odabrala u adekvatnim prostorima škole pod nadzorom djelatnika škole npr. školska knjižnica. To smatramo dobrim rješenjem navedenog problema u trenutnoj situaciji, kažu iz Ministarstva</p><p>Također, ističu da su još 11. rujna poslali uputu ravnateljima da ne prisiljavaju učenike, koji ne pohađaju nastavu vjeronauka, da budu u razredu za vrijeme vjeronauka te da prilagode raspored ili osmisle aktivnosti za te učenike za vrijeme tog sata. Iz Ministarstva navode da su uputili ravnatelje da učenici za to vrijeme budu pod nadzorom i u uvjetima koji će doprinijeti sigurnom i ugodnom boravku učenika u školi.<br/> </p>