Obavijesti

News

HOROR U ITALIJI

Majka skočila s balkona s troje djece u Italiji. Jedno se bori za život. Otac u to vrijeme spavao

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 24sata

Za vrijeme stravičnog čina, njezin suprug spavao je u stanu. Navodno ništa nije čuo, a probudila ga je tek buka s ulice. Kada je sišao, zatekao je stravičan prizor.

Jeziva tragedija potresla je gradić Catanzaro na jugu Italije. Žena (46) bacila je svoje troje djece s balkona na trećem katu zgrade u ulici Via Zanotti Bianco, a zatim je i sama skočila u smrt. Ona i dvoje mlađe djece, četverogodišnjak i beba od samo četiri mjeseca, preminuli su na mjestu. Liječnici se bore za život šestogodišnje djevojčice koja je u kritičnom stanju na odjelu intenzivne njege.

Istražitelji rade na rekonstrukciji cijele tragedije, a prema prvim informacijama, žena je u ruci držala krunicu kad su spasilačke službe stigle na mjesto tragedije. Za vrijeme stravičnog čina, njezin suprug spavao je u stanu. Navodno ništa nije čuo, a probudila ga je tek buka s ulice. Kada je sišao, zatekao je stravičan prizor. Policija pregledava snimke nadzornih kamera kako bi potvrdili tijek događaja.

'Nevidljiva patnja' iza zatvorenih vrata

Gradonačelnik Nicola Fiorita najavio je dan žalosti, rekavši da je grad zatečen. Tragediju je opisao kao posljedicu "nevidljive patnje" koja se, kako se čini, pogoršala nakon rođenja najmlađeg djeteta. Obitelj nije bila u financijskim problemima; oba roditelja su radila, a živjeli su u mirnoj četvrti. Susjedi su ženu opisali kao "povučenu i vrlo religioznu", spominjući "lakše psihičke smetnje", no nitko nije slutio ovakav ishod.

Talijanski mediji prenose kako se temeljito rekonstruira medicinska povijest žene, kako bi shvatili motive za ovaj monstruozan čin.

Ugledni psihijatar: 'Nije bio impuls, bila je duboko sama'

Na tragediju se osvrnuo i poznati talijanski psihijatar Paolo Crepet, koji je za Adnkronos oštro odbacio površna objašnjenja.

​- Ne nazivajte to jednostavnim činom impulsa, jer bi onda bilo tko od nas mogao večeras skočiti s balkona. Ne govorimo gluposti.

Crepet ističe da je uzrok ovakvih djela često duboka usamljenost.

​- Ova majka bila je jednostavno sama, duboko sama. Njezinu patnju nitko nije prepoznao. Da je imala barem jednu prijateljicu, možda bi ta bol bila primijećena i dobila bi pomoć.

OVDJE MOŽETE POTRAŽITI POMOĆ

Usluge zaštite mentalnog zdravlja možete besplatno i bez uputnice dobiti i u savjetovalištima za mentalno zdravlje koje pripadaju županijskim zavodima za javno zdravstvo i zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba, uz predočenje zdravstvene iskaznice.

Njihove kontakte možete vidjeti na sljedećoj poveznici: https://www.hzjz.hr/aktualnosti/adrese-sluzbi-za-mentalno-zdravlje-i-prevenciju-ovisnosti-zupanijskih-zavoda-za-javno-zdravstvo/

Ukoliko su teškoće s kojima se suočavate preplavljujuće i osjećate da Vam je žurno potreban razgovor, možete nazvati sljedeće telefone za pružanje psihološke pomoći:

Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h

Savjetodavna linija za roditelje i djecu, svakim danom od 9 do 20 | za djecu 116 111| za roditelje 0800 0800

U sklopu KBC Zagreb djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.

*uz korištenje AI-ja

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026