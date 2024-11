Majka svih afera! Kako je mob Josipe Rimac pokrenuo lavinu: Na Beroševom 90 GB podataka

Uskokovi i policijski istražitelji uspjeli su otključati mobitel bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša. Navodno je neke poruke i brisao prije uhićenja, ali istražitelji su došli do više od 90 gigabajta raznih podataka. Sad samo ostaje vidjeti hoće li Berošev mobitel u budućnosti dovesti do daljnjeg kaskadnog pada političkih i drugih moćnika. Berošu se zasad stavlja na teret mito u samo tri slučaja nabave skupih robotskih mikroskopa, ali ako se pokaže da je korupcije bilo i prije i za to postoje dokazi u mobitelu, onda mnogi neće mirno spavati.

