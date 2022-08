Majka ubojice iz Cetinja: 'Bez duše sam, pitam se zašto sine'

Nitko ne zna kako se osjećam. Bez duše sam i ne znam hoću li preživjeti ovu kalvariju. Kako se to meni može dogoditi od mog djeteta, da cijeli grad i državu zavijem u crno?! Zašto, sine, stalno se pitam, a odgovor nikad neću dobiti, rekla je za Kurir očajna majka monstruma iz Cetinja, Vuka Borilovića, koji je u petak u krvavom pohodu ubio deset ljudi.

Pogledajte video: Zastrašujuća svjedočanstva krvavog pohoda u Cetinju

Dva dana nakon stravičnog masakra na Cetinju, Svetlana i dalje ne može vjerovati da je njen sin bio kadar počiniti ovakav zločin te kaže da ništa nije ukazivalo na tragediju. Ona je danas, dok su građani Cetinja tugovali i sahranjivali žrtve i molili se za zdravlje šestorice ranjenih, rekla da je Vuku "pukao film" i da je sve radio nesvjestan strašnih posljedica.

Tvrdi da nije bio problematičan već miran čovjek koji je, čini se, pukao zbog maltretiranja na poslu.

- Trpio je pritiske četiri-pet godina, a radio je kao šef osiguranja u Nacionalnom parku Lovćen. Priznajem, primijetila sam da je u posljednje vrijeme nervozniji, ali nije pravio problem. Bio je uzoran i kao otac obitelji i kao susjed - rekla je.

Naglašava i da njezin sin nije bio u sukobu ni s jednom od žrtava.

– Naši stanari Martinovići doselili su se tek prije dva mjeseca, nikad se nisu ni pogledali. Bilo bi lijepo da se jave kad nas upoznaju i to je to. S glavom te obitelji Milošem nije bio u sukobu. Moj sin se nije svađao ni sa suprugom ni s bilo kim u obitelji. Imao je skladan brak i divnu djecu. On je sve te ljude ubio u trenutku živčanog sloma, što tragediju i bol čini još većom - rekla je.

Za vrijeme masakra, Borilovićeva žena i djeca su, prema nekim informacijama, bili na moru, a nitko od šire obitelji nije svjedočio da je iz kuće izašao s oružjem u ruci.

- Bio sam na poslu. Vratili su me kući kad je sve bilo gotovo i kad je i on bio mrtav, tek sam kasnije saznao što se dogodilo, proklet bio. Bolje da ga nema kad je počinio zlodjelo. Niko ne može da zna kako mi je iznutra sa ovim bolom koji me je unesrećio - zaključila je Svetlana za Srpski telegraf.

Majka pomahnitalog ubojice odbila je reći gdje su Vukova supruga i djeca bili na ljetovanju prije tjedan dana, jer je policija u međuvremenu izvijestila javnost da se njegova obitelj ne nalazi na području Herceg Novog, kako su prve informacije glasile.

- Neću o tome. Policija me može ispitati i reći ću im sve što znam, ali ne mogu ništa više javno reći - rekla je Svetlana, a policija je ranije izvijestila kako strahuju od krvne osvete za Borilovićeve žrtve.

