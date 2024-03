Majka žrtve pedofila: 'Za to što je odgojitelj učinio našoj djeci tri godine nije nikakva kazna'

Za to što je učinio tri godine nikako nisu primjerena kazna. On će začas izaći, njegovo ime neće biti trajno u registru pedofila niti su ti podaci javno dostupni. Mlad je, može pokušati opet se zaposliti u nekom vrtiću i raditi s nekom drugom djecom. Smatram da je to nedopustivo i da se u vezi s tim nešto mora promijeniti. Podaci pedofila trebali bi biti trajno u registru kako više nikad ne bi mogli dobiti priliku raditi s djecom, kaže ogorčena majka djeteta žrtve koju je u dječjem vrtiću na istoku Hrvatske seksualno zlostavljao odgojitelj (37).

O ovome mučnom slučaju već smo pisali nakon što se doznalo da je odgojitelj nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od tri godine zatvora za pet kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina koje je počinio u razmaku od samo nekoliko dana krajem lipnja 2023. U zatvorsku kaznu uračunat će mu i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru, koji mu je određen kako ne bi mogao ponoviti djelo ili pokušati utjecati na svjedoke. U međuvremenu je presuda, kako doznajemo, postala pravomoćna, a odgojitelj je, po sili zakona, dobio otkaz.

U vrtiću u kojem je radio kažu da nije bilo nikakve zakonske zapreke za njegovo zapošljavanje te da su isti trenutak nakon saznanja o događaju obavijestili sve institucije i poduzeli sve što su trebali iako roditelji nekih žrtava tvrde da nisu bili pravodobno obaviješteni. Roditelje posebno zabrinjava to što su žrtve bile iz različitih odgojnih skupina te strahuju da ih je možda bilo i više.

U svojoj obrani na sudu odgojitelj je sve priznao te kazao da nije imao namjeru djecu na bilo koji način povrijediti. Ispričao se djeci, odnosno njihovim roditeljima, za to što je učinio. Tvrdio je i da nikad prije nije učinio ništa slično te nije mogao objasniti što mu se dogodilo da učini takvo nešto. Neslužbeno smo doznali da to nije bio prvi vrtić u kojem je odgojitelj radio, a na prethodnim radnim mjestima, navodno, nije bilo nikakvih problema.

Sud je u presudi utvrdio da je postupao s izravnom namjerom jer je, kao odgojitelj zaposlen u vrtiću, bio svjestan da žrtve koje je, u cilju zadovoljenja spolnog nagona, neprimjereno dodirivao po intimnim dijelovima tijela još nemaju 15 godina. Olakotnim su cijenili njegovo priznanje bez pokušaja umanjenja vlastite kaznene odgovornosti kao i izraženo žaljenje te ispriku za to što je učinio. U obzir su uzeli i to što je do uhićenja brinuo o majci invalidu, kao i da nikad nije prekršajno ni kazneno osuđivan. Otegotnu okolnost, izvan samih obilježja kaznenog djela, sud je našao u tome što su žrtve bile niske životne dobi.