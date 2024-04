Major Medić ne priznaje krivnju iako su ga logoraši prepoznali

Iako je danas trebalo biti završeno suđenje Vojislavu Mediću, bivšem majoru JNA, kojemu se u Osijeku sudi za ratni zločin protiv hrvatskih zatočenika u srbijanskim logorima, presuda mu nije izrečena. Medić je uhićen u lipnju prošle godine, na granici Hrvatske i Srbije, a tužiteljstvo ga tereti da je kazneno djelo počinio od sredine studenog 1991. do 14. kolovoza 1992., na području Srbije, kao ispitivač u logorima Stajićevo, Sremska Mitrovica i Niš. U te je logore iz Hrvatske dovedeno i zatočeno više stotina zarobljenih pripadnika hrvatskih oružanih postrojbi, a neki od njih su i saslušani tijekom dokaznog postupka. Većina svjedoka potvrdila je, bez sumnje, da je osoba koja sjedi iza njih na mjestu optuženika upravo zloglasni major Medić koji ih je u zatočeništvu ispitivao o događanjima tijekom rata u Vukovaru i pri tome tukao palicom, dok nekolicina njih nije mogla potvrditi da je to ista osoba, obzirom da im se 'ispitivač' Medić u logoru nije predstavio punim imenom i prezimenom, a i zbog protekla vremena nisu bili sigurni da je to on.

No, Medića su odmah prepoznali vukovarski branitelji i logoraši Tomislav Josić i Stipe Mlinarić Ćipe.

- Na drugom ispitivanju u logoru bile su nazočne dvije osobe, jedan je bio Medić. Bio je u SMB uniformi. Rekao mi je da zna što se sve događalo u Vukovaru i tražio je od mene da ponovo pričam gdje sam bio i što sam radio. Kako nije bio zadovoljan mojim odgovorima Medić me je desetak puta udario pendrekom po butinama, a potom su naložili da me odvedu u podrum gdje sam pretučen. Medića sam prepoznao odmah po obliku lica i specifičnim plavim očima koje su mi zauvijek ostale u sjećanju - svjedočio je ranije na suđenju Tomislav Josić.

Osijek: Stipo Mlinarić svjedočio na suđenju majoru Vojislavu Mediću | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Meni je na drugom ispitivanju rekao da iz logora neću nikada izaći, a ako ikada izađem, očistit ću paučinu iz njega. Ni njega ni tebe nikada neću zaboraviti - izjavio je Stipe Mlinarić dodajući kako su i njega tukli u logoru.

Nakon saslušanja svih svjedoka tužiteljstvo je djelomično izmijenilo optužnicu za što je branitelj optuženika tražio odluku optužnog vijeća.

- Optužba može tijekom postupka smanjiti kriminalnu količinu, kao što je bilo u ovom slučaju jer je iz optužnice izbačeno 7 oštećenika. No, nema ni jedan razlog da se djelomično izmijenjena optužnica šalje optužnom vijeću na odlučivanje obzirom da nije došlo do promjene opisa kaznenog djela iz tužbe - kazala je tužiteljica.

Obrana optuženika potom je stavila primjedbu na zapisnik s proteklog suđenja kada su podnijeli zahtjev za izuzeće sudskog vijeća i cijelog suda. Odvjetnik je kao objašnjenje dao sumnju u nepristranost suda, izdvajanje nezakonitih dokaza te odbijanje prijedloga za saslušanje krunskog svjedoka iz Srbije koji je tijekom rata također bio ispitivač u logorima.

-Tražili smo i izuzeće predsjednika Županijskog suda, a nije donijeta odluka niti je to unijeto u zapisnik. Tražimo da se sve to unese u zapisnik - kazao je Tomislav Filaković, branitelj optuženog Medića.

Pozvan da se očituje o izmijenjenoj optužnici Medić je rekao da se i dalje ne osjeća krivim te da ostaje kod ranije obrane.

- Svi svjedoci tvrde da ih je ispitivala osoba koja je prethodno bila u štabu Blage Zadre i koju su oni tamo vidjeli, želim reći da ja nisam tamo bio i da ja nisam ta osoba. Kao dokaz je to da sam od 26.8 do 2.9.1991. dežurao u beogradskom sudu kao sudac, a to je vidljivo iz upisnika suda. Prvog dana dežurstva sam ispitivao jednog uhićenika. Poslove suca istrage radio sam i narednih dana za što imam zapisnike sa suda. U tom sam periodu dobio i predmet Kikaš, a radi se slučaju Antona Kikaša koji je krajem kolovoza 1991. godine uhićen zbog pokušaja da u Hrvatsku avionom dopremi 18 toga naoružanja - istaknuo je Medić dodajući kako je jedan od svjedoka tvrdio da ga je svaki dan vidio u Vukovaru u to vrijeme kada je on aktivno radio na poslovima istražnog suca u Beogradu. Medić je imao niz prigovora na izjave svjedoka te zapise unesene u zapisnik, dok je njegov odvjetnik zatražio saslušanje novih svjedoka.

Tužiteljica je istaknula kako je obrana dvije godine imala priliku pozivati svjedoke i logoraše, a kada se zna da ih ima na stotine, kako bi izgledalo kada bi svi oni bili pozvani da svjedoče o svim okolnostima iz logora koje su im poznati. Protivim se ovim dokaznim prijedlozima jer za cilj imaju odugovlačenje predmeta.

Sud je odbio prijedlog obrane za pozivanjem novih svjedoka uvažavajući tvrdnju tužiteljice da se radi o pokušaju odugovlačenja postupka.

- Ponovo tražimo izuzeće predsjednika suda, članove vijeća i predsjednika vijeća. Razloge navodimo pismeno jer ne možemo prihvatiti odbijanje prijedloga obrane - kazao je odvjetnik Filaković.

Vijeće je potom ponovo odbilo zahtjev obrane smatrajući te zahtjeve nezadovoljstvom obrane i pozvalo stranke na završne riječi, čemu se ponovo usprotivio odvjetnik Filaković i rasprava je odgođena.