Josip Maretić iz Vodica već desetak godina radi na bagerima, ali tek njegov rijedak talent otvaranja boca piva glomaznom žlicom građevinskog stroja dospio je na društvene mreže.

- Ma nije to neki talent - skromno nam je kazao Vodičanin u početku našeg razgovora. Ali kad pogledate snimku objavljenu na društvenoj mreži, sami ćete prosuditi.

Mi smo, malo je reći, oduševljeni preciznošću kojom čep nestaje sa staklene boce, no Josip kaže da je mnogo teže, primjerice, manevrirati velikim strojem u uskom prostoru, gdje se vozilo ne može ni okrenuti. Pritom nam pokazuje razrovane šibenske ulice, tamo na Crnici, nedaleko od osnovne škole.

- Ovo smo sve velikim bagerom radili. Sve smo to kopali. Voda, kanalizacija. A evo, to je taj stroj - kaže nam ponosno kad smo došli do bagera. Pitamo može li otvoriti bilo koje pivo, je li probao s limenkama? Misli da ga zezamo.

- Ne radimo mi takve gluposti inače. Sad se tako dogodilo da je boca bila na zidu i ja sam rekao kolegi da je makne, da mi smeta. On je ondje ostavio i začepio, pa sam mu rekao da ću je otvoriti. Kad sam je prvi put odčepio, nije uspio snimiti video kako treba, a onda smo ponovili - priča nam bagerist o nastanku snimke koju je njegov šef podijelio na Facebooku uz natpis “Maco otvara napitak”.

Maco je, jasno, Josipov nadimak. Maco je inače čisti spoj talenta i iskustva. Može pivo otvoriti bagerom u bilo koje doba dana ili noći. Nije to nešto što ima primjenu u svakodnevnom životu, ali takva talentiranost i mirnoća kojom to radi gotovo je prava umjetnost. Čudimo se kako ovaj majstor nije otišao nekamo u inozemstvo raditi, gdje bi njegove sposobnosti možda mnogo više novčano cijenili.

- Jako sam ovdje zadovoljan poslom, plaćom, uvjetima. Ma bolje mi je nego da idem bilo gdje van. Brat mi inače vozi u Njemačkoj - usput nam je kazao Josip, koji je otac četvero djece. Prije nego što je sjeo za bager, radio je kao trgovački putnik, ali inače je po struci vozač. S obzirom na struku, vozi i kamione. Ništa mu nije teško. Zanimljivo bi bilo vidjeti može li tegljačem maknuti čep sa staklene boce.