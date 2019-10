'Maknite ga iz našeg zatvora u Hrvatskoj, pod stresom smo!'

Krajem 2015. godine kod srbijanskog kriminalca Nikole Rgića u zatvoru su našli mobitel. On je potom jednog pravosudnog policajca optužio da mu ga je dao za novac.

Uz njega je na poligrafskom ispitivanju završilo još nekoliko njegovih kolega. Nakon mučnog i ponižavajućeg postupka svi su oslobođeni te su Rgića prijavili za lažno prijavljivanje kaznenog djela.

Taj sudski postupak, za koji je kaznenim zakonom propisana kazna do tri godine zatvora, još nije pravomoćno riješen, a Rgića, koji je nakon što su kod njega našli mobitel bio u drugim zatvorima, i to pod pojačanim nadzorom, ovaj tjedan vratili su u stari zatvor, što je ogorčilo pravosudne policajce koji su zbog njegovih optužbi bili poniženi, omalovažavani i dovedeni u jako neugodan položaj. Zamolili su nadređene da ga premjeste u drugu penalnu ustanovu. Upravitelj je pokazao određenu empatiju, no od toga zasad još ništa.

Pljačkao po Hrvatskoj

- Nalazimo se u jednoj neugodnoj, jako stresnoj i rizičnoj situaciji, koja ne mora biti takva, nego se lako može izbjeći uz malo sluha, razumijevanja i pažnje osoba na rukovodećim mjestima koje do sada nije pokazalo nikakvo razumijevanje niti zainteresiranost za agoniju koju su službenici već prolazili - apeliraju pravosudni policajci tražeći nadređene da Rgića premjeste u drugi zatvor. Pitaju se što će se dogoditi, primjerice, ako se sam ozlijedi i za to optuži njih ili isprovocira neki incident.

- Nismo naišli na razumijevanje ni kad nam je trebala biti osigurana pravna pomoć u postupcima koji su protiv službenika pokrenuti od strane trećih osoba zbog obavljanja poslova i zadataka koji su mu u opisu radnog mjesta. Opet nas se izlaže velikoj količini stresa, čime se može nepotrebno ugroziti naše zdravlje. Izloženi smo rizicima koji mogu ugroziti egzistenciju, kako nas, tako i naših obitelji - navode pravosudni policajci.

Rgić je u Hrvatskoj u rujnu 2017. godine pravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od tri godine i devet mjeseci zatvora. Toliko je na Županijskom sudu u Rijeci dobio 2016. godine za razbojništvo, krađu i prijevaru. U ta tri nedjela nezakonito je stekao oko 27.000 kuna.

Na Općinskom sudu u Šibeniku u lipnju 2016. godine osuđen je na osam mjeseci zbog krađe.

Arkanov obožavatelj

U Srbiji je, prema njegovim riječima, bio osuđen na sedam godina robije zbog pokušaja ubojstva i iznude. Tvrdi da je tu kaznu odslužio. Na svojem profilu na Facebooku Rgić je objavio fotografiju s istetoviranim likom ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana. Na jednoj fotografiji je u trenirci na kojoj piše “belgrade boys hooligans”, a na jednoj pozira naslonjen na Porsche.