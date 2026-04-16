Maknuli su Orbana, a sad bi maknuli orbanizaciju. Kako se to može preslikati na Hrvatsku?

Pobjednik mađarskih izbora Peter Magyar najavio je da će ustavnim promjenama ograničiti premijerski staž na dva mandata, odnosno osam godina na čelu Vlade.

Time želi spriječiti Viktora Orbana da se ponovno kandidira, ali i zaustaviti daljnju orbanizaciju Mađarske.

Kako ta najava zvuči u hrvatskom kontekstu?

Andrej Plenković ušao je u svoj treći mandat, po mnogočemu najgori do sada, a Hrvatska je u njegovoj desetoj godini mandata još dublje zagazila u hrvatsku verziju orbanizacije.

Afere i samovolja

Afere padaju na sve strane. Plenković je uskočio u krilo Domovinskom pokretu i afirmirao proustaški desničarski radikalizam. Institucije su u još čvršćem Plenkovićevom zagrljaju, a njegove autokratske tendencije idu do toga da HDZ ucjenjuje oporbu izborom predsjednika Vrhovnog suda dok se u paketu ne izaberu suci Ustavnog suda, u kojem Plenković potpuno otvoreno želi zadržati stranačku većinu.

I tu je, naravno, pljačkanje hrvatskog zdravstva.

Tu su i ekonomski problemi, inflacija, socijalni kolaps, pad industrijske proizvodnje i svi oni statistički pokazatelji kojima ministar gospodarstva Ante Šušnjar ne vjeruje.

A sve to temeljeno je na saborskim žetončićima.

Orbanov recept

Viktor Orban održavao je svoju supervećinu u mađarskom parlamentu s ispod polovičnom većinom i prije nekoliko godina hvalio se stranim novinarima da želi pod svaku cijenu zavezati ruke idućoj i svakoj sljedećoj vladi koja dođe nakon njega.

Pokorio je čitavu državu, okupirao institucije i pravosuđe, ugušio medije - naročito državnu televiziju - obračunao se sa sveučilištima, nevladinim udrugama, kritičarima.

I vladao je punih 16 godina.

Talačka ovisnost

Plenković je u svojih deset godina ovladao Hrvatskom. I premda ima ustavne mogućnosti da osvaja premijerske mandate kad god mu ih Sabor povjeri, i tako može ostajati na vlasti unedogled, čini se da bi ograničavanje premijerskog mandata po uzoru na mađarski prijedlog raskinuo tu gotovo talačku ovisnost Hrvatske o jednoj i najmoćnijoj osobi.

Što je neki političar dulje na vlasti, to se efikasnije obračunava s kritičarima, eliminira otpore, pokorava sustav, kupuje podršku, pušta korijenje sve dublje u tijelo države. Ograničavanje mandata i kadrovska rošada, pa makar došla iz iste stranke, spriječila bi daljnju orbanizaciju ili plenkovićizaciju Hrvatske.

Srušio bi se kult ličnosti.

Ono što sada Magyar najavljuje u Mađarskoj, zajedno s kampanjom kojom je uspio mobilizirati birače da se ohrabre, zaobiđu sve prepreke i napokon sruše Orbana, naročito je zanimljivo promatrati iz hrvatske perspektive.

Promjena sustava

Zapravo, 80-postotni odaziv na izbore u Mađarskoj podsjeća na 72-postotni izlazak Hrvata na izbore 2000. godine nakon smrti Franje Tuđmana, kada se od oporbe očekivalo da krene u čišćenje ruševina tuđmanizma, baš kao što se 2011. godine krenulo u saniranje Sanaderove korupcijske vladavine.

"Mađarski narod nije glasao samo za promjenu vlasti, već za potpunu promjenu sustava", poručio je Magyar, nakon što je u prvom razgovoru zatražio ostavku predsjednika Mađarske, zaprijetio ukidanjem informativnog programa javne televizije, kao i čišćenjem svih orbanovaca iz institucija vlasti.

Sličan posao čekat će i hrvatsku oporbu ako ikada uspije pobijediti Plenkovićev HDZ.

Okoštao sustav

Jer HDZ-ov sustav toliko je okoštao, pipci Plenkovićeve vladavine prodrli toliko duboko, korupcija postala toliko raširena da je pored svega ostalog kontaminirala i sportske saveze, a autokracija do te mjere normalizirana, da je pitanje odakle bi nova vlast - ako do nje ikada dođe - trebala i mogla krenuti u raščišćavanju terena.

No samo ograničavanje premijerskog mandata bio bi simbolični korak u smjeru eliminiranja samovolje, kulta ličnosti i doktrine nesmjenjivosti velikih lidera koji su krenuli od stranke, pa preko parlamenta i sudova došli do toga da su ovladali čitavom državom.

Nakon odlaska Franje Tuđmana započela je detuđmanizacija Hrvatske, i to čak u HDZ-u, nakon Sanaderova odlaska očekivala se desanaderizacija Hrvatske, a kad ode Plenković trebat će se provesti i čišćenje njegova nasljeđa.

No prije toga postavlja se pitanje tko i kako može maknuti Plenkovića. Osim njega samog.