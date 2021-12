Evo upravo smo potpisali ugovor za eksperimentalnu studiju u Americi. Za ovo smo se i borili jer je to velika nada za našu malenu. Kiara je postala prvi međunarodni pacijent kojeg su Amerikanci primili na ovo kliničko ispitivanje, za što i naši liječnici kažu da je to kao da se ponovno rodila. Tek joj sada predstoji borba i nada no dobila je priliku da se bori i to je velika stvar - kaže nam otac malene Kiare Goršić (7), Valentino iz Šibenika koji zajedno sa suprugom Mateom i mlađom kćerkicom već sljedeći tjedan putuju na liječenje.

Amerikanci do sada nisu uzimali strane pacijente jer i sami imaju dovoljno ovako teških slučajeva pa su priliku pružali djeci iz Amerike. Sada znamo da će Kiara miljama od Hrvatske dočekati Božić, a cijela Hrvatska joj želi da joj se ostvari želja i da nastavi živjeti svoje snove.



- Najvjerojatnije putujemo u ponedjeljka. Kao što smo vam rekli na ljeto, radimo i radit ćemo sve da pomognemo našoj djevojčici. Zahvaljujemo se svim dragim ljudima koji nam u to me cijelo vrijeme pomažu donirajući novac jer je liječenje doista strahovito skupo. Bez njih naravno ne bismo dobili ovu priliku – dodaje otac Valentino.

Riječ je o dva do pet milijuna dolara no sada kada se zna gdje Kiara ide, i ovaj raspon u iznosu biti je definiran jasnije. Najvažnije je da malena sada ima ozbiljnu nadu. Kiara je prošla kemoterapiju, dva puta je nakon nje bila na magnetskoj rezonanci. Za odlazak u Ameriku važno je bilo da se zloćudan rak na mozgu nije proširio.



Do proljeća otac i majka Matea kao svi mladi roditelji uživali su u svojoj malodobnoj djeci te vodili bitke i borbe s klasičnim životnim nedaćama. Tada malenoj Kiari počinju glavobolje, na koje se žalila svakih desetak dana.