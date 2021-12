Božić se bliži, a Kiara Goršić (7) ima samo jednu istinsku želju - biti zdrava djevojčica. Iako se bori s bolešću koja bi ulila strah u kosti svakom odraslom i snažnom čovjeku, ona junački podnosi sve promjene koje su joj ušle u život. Bijele kute, igle, bolnice, gomile ljudi koji joj prilaze i želje ozdravljenje. I Kiara želi život i zdravlje. Dječja mašta pomaže joj da odagna misli od, kako sama kaže, zločeste kvržice koju su doktori izvadili. Tako ona vjeruje i tako treba i ostati.

Cijela zemlja je uz malenu i svi prikupljaju novac koji joj je itekako potreban u borbi sa zloćudnim tumorom na mozgu kojem se može suprotstaviti samo eksperimentalni lijek, a njega imaju samo u Americi.

- U ponedjeljak, dakle sutra, ako sve bude uredu potpisujemo ugovor s bolnicom u San Franciscu i spremamo se na put. Za to smo se svi borili. Neizmjerno smo zahvalni svim ljudima u Hrvatskoj i inozemstvu koji nam pomažu donacijama – kaže nam otac malene Kiare Valentino Goršić iz Šibenika. Kiara je prošla kemoterapije te 3. prosinca i magnetnu rezonancu koja je pokazala da nema metastaza.

- Bile su vidljive neke sitne točkice na kralježnici zbog čega je liječnica iz San Francisca inzistirala da se napravi još jedno snimanje jer u protivnom ne daju uopće priliku za liječenje. Zbog toga je Kiara morala proći još jedan pregled, kontrast, ležati sat vremena što djetetu naravno teško pada, no hvala Bogu potvrdile su se riječi naših liječnika i rak se nije proširio. Zbog ovoga se sve malo produljilo, ali bitno je da nije gore nego što je bilo – dodaje Valentino.

Kako stvari sada stoje obitelj Goršić će Božić dočekati u Americi.

- Pitali smo da li je moguće da putujemo između Božića i Nove godine no liječnici kažu da je najbolje što prije krenuti jer se nema što čekati. Mi smo naravno gledali da joj prije liječenja priuštimo Božić kod kuće s obitelji, no bolest ne pita i napravit ćemo što je najbolje za naše dijete – dodaje Valentino.

Liječenje stoji između 2 i 5 milijuna dolara, a do sada je prikupljeno više od 11 milijuna kuna. Dok Kiara zaokružuje igračke koje bi voljela da joj donese Djed Božićnjak, osluškuje što se priča o prikupljanju novca za nju pa kaže roditeljima: "Ako ostane novca, kupite lijekove drugoj djeci". To su trenuci u kojima se roditeljima slama srce. Taman kada pomisle da je dovoljno mala da ne razumije što se točno događa, ona ih šokira. Zna ona puno više nego što govori, no dječja pozitiva jača je i od svake bolesti.

Do proljeća otac i majka Matea kao svi mladi roditelji uživali su u svojoj malodobnoj djeci te vodili bitke i borbe s klasičnim životnim nedaćama. Tada malenoj Kiari počinju glavobolje, na koje se žalila svakih desetak dana.

- Znala je reći da spustimo zavjese čim bi ustala, jer je boli glava od svjetla. Nekad je i spavala do podneva, pa si mislite: ‘Dijete je i treba sna’. A onda joj je sredinom lipnja, nakon što se s djecom kupala u bazenu, otekla jedna strana lica. Prva vam je pomisao da ju je nešto ubolo, ili ju je neko dijete nehotično lupilo, ili sinusi... Potom joj se spustio kapak na tom oku te je počelo suziti. Pedijatrica joj je dala kapi i liječila konjunktivitis.

- No kako mi sestra radi u bolnici, inzistirala je na magnetskoj rezonanciji i 27. srpnja Kiara je bila na snimanju. Liječnici su isprva mislili da je riječ o benignom tumoru – priča nam Valentino kako su otkrili da im je dijete teško bolesno. Početkom kolovoza Kiara je završila na operaciji u KBC-u Zagreb.

- Histološki nalaz potvrdio je najgore. Zloćudni tumor gradusa IV, najagresivniji od svih vrsta - difuzni gliom srednje linije. Od onog zdravog djeteta do prognoza od nekoliko mjeseci života ili godine dana za taj tip tumora. Gledam svoje dijete, koje je 24 sata nakon operacije stajalo na nožicama. Gledam je i sad bez simptoma tek nešto sporije hoda i ne mogu prihvatiti da se trebam pomiriti s najlošijim prognozama – govori nam Valentino dok vidno suspreže emocije. Kao i svatko tko se nađe u ovako teškoj situaciji, posegnuo je za svim dostupnim informacijama, slučajevima koje su već neki roditelji prošli.

- Jedni mi govore da su znali što ih čeka, te mjesece proveli bi sa svojim djetetom i stvarali uspomene, a ne bi ga trošili na bolnice i uzaludne pokušaje. Drugi mi svjedoče o mogućim čudima, gdje su im djeca sa sličnim dijagnozama uspjela nastaviti život. Ti su isprobali sve što se dalo, pa ni sami ne znaju što je na kraju pomoglo. Ja tražim samo jedno. Tražim priliku za kliničko ispitivanje da pokušamo pomoći svome djetetu – ističe Valentino.

Eksperimentalno liječenje za Kiaru je sad jedina nada. U Hrvatskoj je eventualno mogu poslati na kemoterapije.

Kiari možete pomoći na: "Pomoć za Kiaru", Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenoga križa Šibenik, IBAN: HR7823900011500216860, Model: HR 02 Poziv na broj: OIB uplatitelja. Za uplate iz inozemstva: BIC (SWIFT) CODE: HPBZHR2X. Ili pak pozivom na broj 060 9003 čime donirate 6,25 kuna za liječenje djevojčice.