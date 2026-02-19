Malena Laura treba pomoć da bi prohodala: 'Jedina nada za uspjeh nam je ta terapija...'

Obraćam vam se s molbom za pomoć u liječenju naše male Laure Jeleč, djevojčice koja se svakodnevno hrabro bori s teškoćama u razvoju. Laurine terapije i rehabilitacije zahtijevaju kontinuiran rad te značajna financijska sredstva koja naša obitelj, nažalost, sama više ne može pokriti.

Tu poruku poslala je Laurina obitelj Jeleč, koja radi sve kako bi pomogla svojoj djevojčici. Kako nam je rekla njezina majka Lovorka, Laura je predivna djevojčica. Živahna je, u dosadašnjem radu i rehabilitaciji počela je puzati no i dalje ne priča. Jedina prilika im je trenutno specijalizirana terapija u ustanovi za neurorehabilitaciju Theramoto u Ljubljani. Obitelj je dobila predračun u iznosu 4.210 eura, no ne može ga sama platiti. Skupljaju donacije kako bi ju doslovno 'postavili na noge'.

- Idemo na vježbe u Stančić, Goljak i na Rebro. U tih šest godina ima malog pomaka, jer je počela malo puzati i dizati se. Upravo zbog toga odlučili smo krenuti dalje i izlaz smo pronašli sada u Sloveniji. Nažalost, kada nam je to rekla liječnica s Goljaka nismo joj mogli to omogućiti - rekla je medijima Laurina baka Zlata Lončar, koja se nada kako će rehabilitacija u Ljubljani donijeti toliko željeni napredak.

Laurina majka rekla nam je kako bi malena u Ljubljanu trebala barem tri puta godišnje. Ohrabruju je pozitivna iskustva drugih.

- Tko god je otišao, imao je nekog pomaka - rekla nam je majka puna nade.

Općina Brckovljani prva je priskočila u pomoć, a načelnik Tihomir Đuras najavljuje nekoliko akcija kojima će se prikupljati sredstva za Laurino liječenje, piše 01portal.

- Jedna naša mlada mještanka treba našu pomoć i mi ćemo s naše strane učiniti sve da joj olakšamo život i razvoj. Vjerujem kako zajedno možemo doći do cilja. Mi kao općina organizirat ćemo niz aktivnosti kojima ćemo prikupljati sredstva za Laurinu rehabilitaciju. Prva od akcija u planu nam tijekom uskrsnih praznika - najavio je Đuras.

Svi koji žele mogu pomoći uplatom na Laurin račun i pratiti njezino stanje na Facebooku.

Primatelj:

Laura Jeleč

Sveti Brčko 9, Gračec

10370 Dugo Selo, Hrvatska

IBAN (račun u eurima):

HR4223900013298035199

Banka: Hrvatska poštanska banka

- Od srca zahvaljujemo svima koji će pomoći našoj Lauri da dobije terapije koje su joj neophodne. Vaša podrška nam daje snagu i nadu da zajedno možemo omogućiti Laurin napredak i kvalitetniji život - kažu u obitelji.