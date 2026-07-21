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MALENI HEROJI Nikol (13) i Stjepan (10) spasili dvogodišnje dijete iz mora na Pelješcu...

Piše Veronika Miloševski,
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MALENI HEROJI Nikol (13) i Stjepan (10) spasili dvogodišnje dijete iz mora na Pelješcu...
Foto: Dalmacija News
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Kako doznaju iz Dalmacija Newsa, mališan je s obitelji boravio na odmoru u mjestu Blaževo na poluotoku Pelješcu. U jednom trenutku završio je pod morem, dok su se njegovi roditelji također nalazili u moru

Ljetni dan na plaži na Pelješcu u samo je nekoliko trenutaka mogao završiti tragedijom. Dok su se kupači odmarali i uživali u moru, dvogodišnje dijete našlo se ispod površine, a malo je nedostajalo da ga nitko ne primijeti na vrijeme. Srećom, u blizini su bili Nikol (13) i Stjepan (10), čija je brza reakcija spriječila najgori mogući ishod, piše Dalmacija News.

Foto: Dalmacija News

Trinaestogodišnja Nikol i desetogodišnji Stjepan postali su pravi mali junaci nakon što su iz mora izvukli dvogodišnje dijete koje je već bilo ispod površine.

Kako doznaju iz Dalmacija Newsa, mališan je s obitelji boravio na odmoru u mjestu Blaževo na poluotoku Pelješcu. U jednom trenutku završio je pod morem, dok su se njegovi roditelji također nalazili u moru, nedaleko od njega, ne sluteći što se događa. Sve je, srećom, primijetila Nikol.

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Bez imalo panike pozvala je Stjepana, koji je prvi reagirao i uspio privući dječaka prema sebi. Nikol je potom uskočila u more, preuzela mališana i odnijela ga ravno do njegovih roditelja. Cijela drama trajala je tek nekoliko trenutaka, ali upravo su ti trenuci bili presudni.

Prema informacijama koje su dobili iz Dalmacija Newsa, dvogodišnje dijete je dobro i na vrijeme je spašeno, bez težih posljedica.

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