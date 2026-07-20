Ženu na plaži pogodio grom! Heroj spasilac za 24sata: Skočio sam pomoći, masirao sam srce!

Imala je slabe znakove života, bila je u nesvijesti, a u jednom trenutku i ti slabi znakovi su nestali. Počeo sam reanimaciju. Njezin muž davao joj je umjetno disanje, a ja sam masirao srce. Drago mi je da sam se zatekao na tome mjestu i što sam mogao pomoći, rekao je za 24sata spasilac Dubravko Marić, koji je opisao dramatične minute koje je proživio na plaži u kampu na Krku u ponedjeljak ujutro, gdje je ženu tijekom nevremena pogodio grom.

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Pokretanje videa... VIDEO Dubravko Marić spasio je ženu koju je grom pogodio na plaži | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Prema riječima svjedoka, žena je na plaži nosila suncobran. Kad je grom udario, nitko nije mogao vjerovati što se dogodilo.

- Ženu je grom udario dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac koji se našao u blizini. Helikopter je brzo stigao i ženu su prevezli u Rijeku. Mislio sam kako je gotovo nemoguće da grom nekoga udari. Totalno sam se šokirao kad sam čuo da se to dogodilo. Hvala Bogu pa se spasilac našao u blizini i pomogao stradaloj ženi koliko je mogao - izjavio je za 24sata svjedok koji se zatekao u kampu.

Za Dubravka nije bilo vremena za razmišljanje. Čim je čuo što se dogodilo, potrčao je prema mjestu nesreće.

- Ja sam bio kod nas u lokalu, mi smo na plaži. Odjednom je čovjek koji ondje radi dotrčao do mene i rekao da je ženu udario grom. Otrčao sam odmah do njih. Ubrzo je došao helikopter i dobili smo impuls disanje i oni su je prebacili dalje u bolnicu - rekao nam je.

Dodao je kako je, prema onome što je čuo, žena sa suprugom došla na plažu.

- Koliko su mi rekli, gospođa je došla s mužem, čekala ga je dok se kupao. Zanimljivo je kako grom nije udario nigdje drugdje nego točno u nju. Ne znam što bih rekao, nije mi ovo prvo niti zadnje spašavanje. Nas tu nema mnogo koji to radimo, pomažemo jedni drugima. Muž stradale gospođe bio je u velikom šoku. Da, to je bila vrlo stresna situacija. Meni nije, nikad nisam oživljavao nekoga koga je pogodio grom, ali sam oživljavao mnogo ljudi. Žena fizički nije imala ništa posebno na sebi osim što su joj prsa bila spaljena - kaže Marić.

Iz KBC-a Rijeka potvrdili su da su ozlijeđenu ženu primili u Objedinjeni hitni bolnički prijam, gdje su je obradili te se nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja, u kojoj liječnici provode sve potrebne postupke. Koliko su ozljede nakon udara groma ozbiljne, pojašnjava predstojnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Zagreb, dr. Adis Keranović, koji upozorava da se udar groma ne smije poistovjećivati s običnim strujnim udarom.

- Za nas u hitnoj medicini najopasniji su poremećaji srčanog ritma. Udar groma može poremetiti normalno provođenje električnih impulsa u srcu, izazvati ozbiljne aritmije koje mogu dovesti do srčanog zastoja, a time i do smrtnog ishoda. To je najteža i najopasnija posljedica - ističe Keranović.

Dodaje da grom može izazvati i privremena ili trajna oštećenja živčanog sustava te ozbiljne mehaničke ozljede zbog siline udara.

- Može doći do prijeloma, ali i raspada mišićnog tkiva, što može dovesti do oštećenja bubrega i poremećaja njihove funkcije - kazao je.

Ističe da se liječnici hitne medicine povremeno susreću s ozljedama nastalim zbog udara groma, iako one nisu česte, te da nema podatke bilježi li se njihov porast. Govoreći o prvoj pomoći, napominje kako je najvažnije odmah provjeriti je li osoba koju je udario grom pri svijesti, diše li i ima li puls te bez odgađanja nazvati Hitnu medicinsku službu na broj 194.

- Ako je osoba bez svijesti, ali diše, treba je postaviti u bočni položaj. Ako ne diše i nema znakova života, potrebno je odmah početi oživljavanje, odnosno vanjsku masažu srca, do dolaska Hitne pomoći, koju treba prvo nazvati - zaključuje Keranović.

Iako su udari groma rijetki, Hrvatska pamti nekoliko slučajeva. Među njima su Vukovarac Zoran Jurković, kojeg je 2007. godine grom pogodio tijekom vožnje biciklom te mu je izašao ni manje ni više nego kroz penis, te Varaždinac Sabahudin Šahović, koji je također preživio udar groma 2017. godine.