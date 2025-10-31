Maleni Noel iz Karlovca rodio se u garaži kraj lifta: 'Bilo je ludo i nezaboravno. Slavi 1. rođendan'

Noel je super, sve je dobro, njegov 1. rođendan slavimo u krugu prijatelja i obitelji, kazao nam je Filip Tadić (30) iz Karlovca, ponosni tata malenog Noela, koji je na svijet došao 31. listopada 2024. u 14.12 sati u garaži zgrade u Ulici kneza Trpimira.

Na pitanje kakvi su dojmovi godinu dana kasnije kad se svega sjete, Filip se našalio: "Ludo i nezaboravno. Toliko nam je lijepo sjetiti se toga, da smo oboje pomišljali kako bi bilo fora ponoviti to još jednom!"

Iako inače ne podnosi krv, kad je trebalo, ostao je potpuno priseban i sam porodio suprugu Antoniju (29), dok su djelatnici Hitne medicinske pomoći stigli dvije-tri minute kasnije i prerezali pupčanu vrpcu te rodilju i bebu prevezli u bolnicu. Maleni Noel bio je težak 3070 grama i dugačak 49 centimetara.

- Sve je dobro prošlo zahvaljujući supruzi koja je bila prava lavica. Sve je počelo još dan ranije, kad su supruzi počeli lažni trudovi. Nije to još bilo to, no bilo je dovoljno da joj nisu dali spavati. To je jutro bila naručena kod doktora u 9 sati. Bili smo uvjereni da će je ostaviti u bolnici, no oni su je poslali kući i rekli da dođe za tri dana jer se još nije počela otvarati. Došla je kući i popodne su počeli pravi trudovi. Već na prvom završila je na koljenima, drugi i treći još smo bili u stanu, četvrti smo čekali lift s 2. kata, a peti čim je zakoračila iz lifta u garaži, gdje nas je čekao auto - rekao nam je Filip.

Foto: Privatni album/canva

Shvatili su da neće stići do automobila jer je u tom trenutku Antonija zavapila: “On je vani!”.

- Popipao sam i shvatio da je krenulo, brzo sam joj skinuo hlače i čučeći na koljenima okrenut prema supruzi počeo ga hvatati. Zapravo sam reagirao skroz instinktivno i uhvatio bebu. Supruga je rodila stojećki, doduše nije mogla skroz uspravno stajati - kroz smijeh je pričao Filip.

Otkriva nam da je Hitnu pomoć pozvala njegova šogorica, Antonijina sestra.

- Kad su počeli ti trudovi, supruga je htjela odgoditi odlazak u bolnicu. Zvao sam njezinu sestru da pitam što ona kaže, a ona je rekla da je brzo vozim u bolnicu. Dok smo se spuštali u garažu, nazvao sam je i rekao joj da zove Hitnu. I ona je, čini se, bila pomalo u šoku jer im je rekla pogrešni kućni broj. Kasnije je ponovno zvala i supruga jer je imala slobodne ruke - kazao je tad presretni otac.

Mlada obitelj ima još jednog sina starog tri i pol godine te su prošle godine kad smo razgovarali bili najmlađi stanari u zgradi. Otkrili su nam i kako se u njihovoj zgradi s 54 stana otkad su tamo u pet godina rodilo čak 20 djece.