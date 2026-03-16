Maleni Roko (2) još ne priča, ali terapija pomaže: Pravi je borac

Mali Riječanin Roko Horvat Ahmetović ima dvije godine i pet mjeseci te se suočava s razvojnim poteškoćama koje su njegovoj obitelji potpuno promijenile svakodnevicu. Njegovi najbliži opisuju ga kao veselog, umiljatog dječaka čiji osmijeh obasja cijelu prostoriju, ali ističu da je trenutno zarobljen u svome svijetu. Prvi znakovi teškoća pojavili su se oko njegova prvog rođendana, kada su primijetili da se ne odaziva na ime i da ne uspostavlja kontakt pogledom. Iako je fizički prisutan, ponašanje je upućivalo na to da je često povučen u vlastiti svijet. Od 12. mjeseca života započela je obiteljska borba koja uključuje brojne liječničke preglede, terapije i stalnu neizvjesnost.

Veliki izazovi za mališana

- Roko ne govori, a komunikacija mu je zasad ograničena na slog "ba-ba". Ponavljajuće radnje poput vrćenja kotačića na igračkama, hodanja na prstima i mahanja rukama njegov su način suočavanja s okolinom. Također je preosjetljiv na zvukove i različite teksture, a osnovne potrebe poput gladi, žeđi ili boli ne može jasno izraziti, što često izaziva nemir i plač. Povezivanje s drugim ljudima za njega predstavlja veliki izazov - objašnjava Rokova teta Magdalena.

Unatoč tome, terapije daju nadu. Nakon preporuka stručnjaka obitelj je pronašla intenzivni terapijski program. Roko je nedavno proveo 20 dana na terapijama u Bosni i Hercegovini, gdje je imao dvije terapije dnevno, a obitelj navodi da su rezultati sjajni. Dječak je počeo prihvaćati igru, blizinu drugih i ostvarivati kratke kontakte pogledom. Svaki takav pomak za obitelj je ogroman korak i razlog za radost te dodatnu snagu za nastavak borbe.

Kako bi se napredak nastavio, potrebne su kontinuirane i intenzivne terapije. Otvorene su mogućnosti liječenja u centrima u Zagrebu, Bosni i Hercegovini i Ljubljani, ali troškovi su vrlo visoki. Jedan ciklus terapija u rehabilitacijskom centru Dr. Vel u Zagrebu iznosi 4.000 eura, bez troškova smještaja za roditelje, a broj potrebnih ciklusa još nije moguće predvidjeti.

'On je pravi borac'

Financijski pritisak već je iscrpio obitelj, zbog čega su odlučili javno zatražiti pomoć. Pokrenuta je akcija "Rokova borba", a Dalibor Horvat Hoky, Rokov djed i poznati riječki humanitarac te osnivač udruge "Riječko srce", istupio je s emotivnim apelom.

- Postoje trenuci u životu kada riječi postaju premale da opišu ljubav, strah i odlučnost. Ovo je priča o Roku Horvatu Ahmetoviću - našem prvom unuku, djetetu koje je u samo dvije godine života pokazalo što znači biti pravi borac - poručio je Hoky, naglasivši da želi pokušati sve što je u njegovoj moći kako bi unuku osigurao najbolju stručnu pomoć.

Obitelj traži podršku svih koji mogu pomoći kako bi Roko dobio priliku za daljnji napredak, mogućnost govora, razumijevanja i povezivanja sa svijetom.

Donacije se mogu uplatiti na račun:

DALIBOR HORVAT

IBAN: HR0924020063205206077 (ERSTE BANK)

Opis plaćanja: ROKOVA BORBA.